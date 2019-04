"Egzamin ósmoklasisty przecieki!", "Wyciekły arkusze egzaminu ósmoklasisty" – w sieci mnożą się podobne informacje. Do każdej dołączona oferta: zapłać, wyślij SMS- a, a poznasz zadania jeszcze przed egzaminem. Co naprawdę kryje się za takimi ofertami i czy to możliwe, by arkusze wyciekły?

Zdjęcie Już w poniedziałek po raz pierwszy odbędzie się egzamin ósmoklasisty /Jacek Domiński /Reporter

Przedstawiciele Komisji Egzaminacyjnych zapewniają, że to niemożliwe, by arkusze wyciekły do sieci. Centralna Komisja Egzaminacyjna dba o to, na każdym etapie przygotowywania zadań. Arkusze drukują tylko certyfikowane drukarnie, które obsługują także zlecenie na druk ważnych dokumentów państwowych.

Również na poziomie szkoły arkusze egzaminu ósmoklasisty muszą być bardzo dobrze zabezpieczone: zamyka się je w odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniach i plombuje szafy lub sejfy - tak, by nikt nie miał do nich dostępu przed egzaminem.

Co więc oferują oszuści?

Najczęściej są to zadania z egzaminów z lat poprzednich zebrane w jeden nowy arkusz i opracowane w programie graficznym tak, by sugerowały, że jest to najnowszy arkusz. W przypadku egzaminu ósmoklasisty pokusa poznania zadań przed egzaminem jest jeszcze większa, ponieważ w tym roku egzamin ten odbywa się po raz pierwszy.

Ósmoklasiści, pamiętajcie - celem oszustów jest zazwyczaj wyłudzenie pieniędzy lub danych osobowych. Najczęściej w zamian za "wykradziony arkusz" należy zapłacić SMS-em lub wykonać przelew.

W poprzednich latach - w przypadku egzaminów gimnazjalnych czy matur - zdarzało się, że dochodziło do wyłudzeń całkiem sporych sum. W przypadku wiadomości SMS prawdopodobieństwo odzyskania pieniędzy jest praktycznie równe zeru. Eksperci z branży telekomunikacyjno-informatycznej przestrzegają, że nawet po wysłaniu jednego SMS-a, użytkownik może zostać wpisany na płatną listę, a opłaty mogą być ściągane regularnie.



Pamiętajcie, że gdyby nawet doszło do wycieku arkuszy, egzamin zostałby unieważniony, a na kolejny CKE przygotowałaby zupełnie nowy zestaw pytań.

Już w poniedziałek, 15 kwietnia, po raz pierwszy odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Egzaminy potrwają w sumie trzy dni. W naszym raporcie specjalnym "Egzamin ósmoklasisty 2019" będziemy codziennie - po każdym z egzaminów - publikować arkusze CKE wraz z proponowanymi rozwiązaniami.

