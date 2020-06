Od wtorku do czwartku 347,7 tys. uczniów będzie zdawać egzamin ósmoklasisty 2020. W związku z epidemią koronawirusa odbywa się on z blisko dwumiesięcznym opóźnieniem. Pierwotnie ósmoklasiści mieli zmierzyć się z językiem polskim, matematyką i językiem angielskim w dniach 21-23 kwietnia. Podczas czerwcowych egzaminów obowiązuje reżim sanitarny.

Zdjęcie Dziś egzamin ośmioklasisty /Piotr Krzyżanowski / Polska Press Grupa /East News

Egzamin ósmoklasisty jest konsekwencją reformy edukacji, podczas której nauka w szkołach podstawowych została wydłużona z sześciu do ośmiu lat. Przeprowadzany jest już po raz drugi - w ubiegłym roku uczniowie zdawali go po raz pierwszy w historii.

Trzydniowy maraton

Reklama

Na pierwszy ogień - język polski. Egzamin potrwa 120 minut, a w przypadku np. uczniów z dysleksją zostanie przedłużony do 180 minut.

W środę, drugiego dnia egzaminów, ósmoklasiści napiszą egzamin matematyki, który potrwa 100 minut (może być wydłużony do 150 minut).

Z kolei w czwartek, trzeciego dnia egzaminów, odbędzie się egzamin z języka obcego (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego lub włoskiego). Ósmoklasiści będą mieć na napisanie go 90 minut (możliwe wydłużenie do 135 minut). Największa grupa ósmoklasistów (95,7 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki (3,8 proc.).

Bez maseczki, ale w ścisłym reżimie sanitarnym

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty odbywa się w ścisłym reżimie sanitarnym z powodu epidemii koronawirusa. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów choroby zakaźnej. Na teren szkoły należy wejść w maseczce. Można ją zdjąć dopiero po zajęciu miejsca w ławce. Uczniowie muszą pamiętać, by zachowywać między sobą odpowiedni odstęp ( więcej dowiesz się tutaj ).

MEN przypomina, by uczniowie przestrzegali specjalnych, sanitarnych wytycznych. Jednocześnie apeluje, żeby ósmoklasiści nie gromadzili się przed budynkiem szkoły przed i po zakończonym egzaminie. "O swoich wrażeniach z egzaminu najlepiej porozmawiać przez telefon lub za pośrednictwem komunikatora" - podkreśla ministerstwo.

W tym roku egzamin napisze w sumie 347,7 tys. uczniów z ponad 12,4 tys. szkół w całej Polsce.



W 2022 roku egzamin w nowej formie

W obecnej formie - egzaminu trzydniowego - egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony tylko do 2021 r.

W 2022 r. będzie trwał już cztery dni. Wówczas uczniowie będą także pisać egzamin z przedmiotu do wyboru (biologii, chemii, fizyki, geografii albo historii).

Konieczne, by ukończyć podstawówkę

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie może napisać go we wtorek, środę i czwartek, musi przystąpić do niego w drugim terminie, który wyznaczono na 7-9 lipca.

Wynik egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Uzyskane punkty mają wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej.

Egzamin ósmoklasisty - arkusze i odpowiedzi