"Nie mamy informacji, aby gdziekolwiek w Polsce w czasie egzaminu ósmoklasisty miało dojść do problemów" - zapewnia w rozmowie z RMF FM dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Jutro o 9.00 ponad 377 tysięcy uczniów VIII klas szkół podstawowych powinno napisać test z języka polskiego.

Zdjęcie W pierwszym dniu egzaminu ósmoklasisty, w poniedziałek, uczniowie będą pisać egzamin z języka polskiego - potrwa 120 minut /Anna Bobrowska/KFP/REPORTER /Reporter

Z kuratoriów w całej Polsce napływają dane dotyczące komisji egzaminacyjnych. Wszystko wskazuje na to, że w poniedziałek rano egzamin odbędzie się we wszystkich szkołach.

Reklama

"Na ten moment taki scenariusz jest najbardziej prawdopodobny" - podkreśla w rozmowie z RMF FM Marcin Smolik. "Mamy informacje, że tak jest i tak będzie w kolejne dni, sytuacja jest dynamiczna, wszystko będziemy sprawdzać jeszcze rano" - powiedział.

Czy popierasz strajk nauczycieli? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Czy popierasz strajk nauczycieli? Popieram 58% Nie popieram 40% Nie mam zdania/ Trudno powiedzieć 2%

głosów: 264015

Podobne prognozy usłyszał reporter RMF FM na Mazowszu. W warszawskim ratuszu dowiedział się, że przez strajk nauczycieli są dzielnice, które potrzebowały na czas egzaminu dodatkowych pedagogów. Poradziły sobie jednak z tym problemem. To pozwala przewidywać, że we wszystkich szkołach jutrzejszy egzamin powinien odbyć się przez przeszkód.

Do egzaminów w Śląskiem przystąpi ok. 41 tysięcy uczniów w ponad 1200 szkołach. To o 3 tysiące uczniów i pół tysiąca szkół więcej niż w przypadku zakończonych w piątek egzaminów gimnazjalnych. Mimo strajku nauczycieli szkoły są przygotowane - tak twierdzi kuratorium oświaty w Katowicach. Wszędzie udało się skompletować komisje, które będą nadzorowały przebieg jutrzejszego egzaminu. Pomagać będą osoby z uprawnieniami pedagogicznymi, które zgłosiły się do kuratorium. Jest ich ponad tysiąc.

Gdańsk: Manifestacja poparcia dla strajkujących nauczycieli 1 6 Manifestacja "Łańcuch Światła z Wykrzyknikiem!", będąca wyrazem solidarność z protestującymi nauczycielami oraz pracownikami oświaty Autor zdjęcia: Adam Warżawa Źródło: PAP 6

W poniedziałek rusza pierwsza sesja egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany będzie po raz pierwszy w historii. Będzie trzydniowy: w każdym dniu uczniowie będą zdawać egzamin z innego przedmiotu.

W pierwszym dniu egzaminu ósmoklasisty, w poniedziałek, uczniowie będą pisać egzamin z języka polskiego - potrwa 120 minut (dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla uczniów z dysleksją, może być przedłużony do 180 minut). W drugim dniu, we wtorek, będzie egzamin z matematyki - potrwa 100 minut (może być wydłużony do 150 minut). W trzecim dniu, w środę, będzie egzamin z języka obcego - potrwa 90 minut (może być wydłużony do 135 minut).

W takiej formie - trzy dni, trzy egzaminy - egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony tylko przez trzy lata: w 2019, 2020 i 2021 r. W 2022 r. egzamin będzie trwał cztery dni - uczniowie będą zdawali także z przedmiotu do wyboru (biologii, chemii, fizyki, geografii albo historii).

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w poniedziałek, wtorek i w środę, to będzie go pisał w drugim terminie - 3, 4 i 5 czerwca.

Wynik egzaminu - uczniowie poznają 14 czerwca - wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Zaświadczenia o wynikach wraz ze świadectwem szkolnym otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego, czyli 21 czerwca.

Wiosną 2019 r. o przyjęcie do szkół średnich ubiegać się będą dwa roczniki uczniów: pierwszy rocznik uczących się w 8-letnich szkołach podstawowych i ostatni rocznik uczący się w gimnazjach. Będą dla nich przeprowadzone dwie odrębne rekrutacje. Absolwenci gimnazjów i absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej, choć uczyć się będą w tym samych szkołach, to w odrębnych klasach. Związane jest to z tym, że będą uczyć się według dwóch różnych podstaw programowych: absolwenci gimnazjów zgodnie z starą (dla nich nauka w liceach będzie 3-letnia, a w technikach 4-letnia), absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej zgodnie z nową (dla nich nauka w liceach będzie 4-letnia, a w technikach 5-letnia).

Egzamin gimnazjalny przeprowadzono w dniach 10-12 kwietnia.