Ósmy dzień strajku nauczycieli, egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Relacja na żywo

Poniedziałek - 15 kwietnia - to ósmy dzień bezterminowego strajku nauczycieli, zorganizowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Jednocześnie to pierwszy dzień egzaminu ósmoklasisty. Ponad 377 tys. uczniów z 12,7 tys. szkół o godz. 9 rozpocznie egzamin z języka polskiego.

Zdjęcie Egzamin ósmoklasisty napisze 377 tys. uczniów z 12,7 tys. szkół w kraju / Andrzej Grygiel /PAP

"W sytuacji, gdy nie ma możliwości przeprowadzenia egzaminu w szkole, do której dana grupa uczniów uczęszcza, możliwe jest zorganizowanie egzaminu na terenie innej szkoły mającej warunki lokalowe i techniczne, zapewniające prawidłowy przebieg egzaminu" - poinformowała dyrektor OKE w Łomży Jolanta Gołaszewska.





W gminie Jonkowo na Warmii uczniowie trzech szkół podstawowych będą pisać egzamin ósmoklasisty w jednym budynku szkolnym. Powodem takiej decyzji była obawa, że z powodu strajku nauczycieli nie uda się skompletować osobnych komisji w każdej z tych szkół.



Dziś ósmoklasiści napiszą egzamin z języka polskiego, jutro czeka ich sprawdzian z matematyki, a w środę test z języka obcego.



Tegoroczny egzamin ósmoklasisty jest pierwszym od czasu reformy edukacji wygaszającej gimnazja i wydłużającej naukę w szkole podstawowej. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.



Z powodu strajku nauczycieli do ostatniej chwili trwały przygotowania do egzaminu ósmoklasisty. Tak jak przy ubiegłotygodniowych egzaminach gimnazjalnych, były obawy o to, czy wszędzie uda się skompletować komisje egzaminacyjne. W piątek minister edukacji narodowej Anna Zalewska zapewniała, że szkoły są gotowe do przeprowadzenia sprawdzianu.



Trwa też strajk nauczycieli, który rozpoczął się w miniony poniedziałek. W piątek Prezydium Zarządu Głównego ZNP wystąpiło do Prezesa Rady Ministrów o natychmiastowe podjęcie rozmów z udziałem mediatora zewnętrznego.



