Egzamin ósmoklasisty 2019 zakończony. Ósmoklasiści z całego kraju sprawdzali dziś swoją wiedzę z języków obcych. Egzamin rozpoczął się o godz. 9:00 i trwał półtorej godziny. Tuż po godz. 13:00 zamieścimy poniżej arkusz CKE z języka angielskiego i proponowane odpowiedzi. Bądźcie z nami!

Zdjęcie Egzamin ósmoklasisty 2019 /Anna Bobrowska/KFP /Reporter

Najwięcej ósmoklasistów (94,98 proc.) przystąpiło do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem był język niemiecki - wybrało go 4,54 proc. uczniów. Do egzaminu z pozostałych języków obcych - francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego - przystąpiło łącznie 0,48 proc. ósmoklasistów.



Na rozwiązanie zadań zamkniętych i otwartych, w tym m.in. stworzenie wypowiedzi pisemnej na zadany temat, uczniowie klas VIII mieli 90 minut.

Reklama

W poniedziałek odbyła się pierwsza cześć egzaminu ósmoklasisty 2019. Uczniowie pisali wówczas test z języka polskiego. Z kolei we wtorek rozwiązywali zadania z matematyki.



Egzamin ósmoklasisty 2019 był pierwszym w historii. Od 2022 r. egzamin zmieni formę - ósmoklasiści będą pisać testy już nie z trzech, ale z czterech przedmiotów obowiązkowych. Do języka polskiego, matematyki i języka obcego dołączy jeszcze jeden przedmiot do wyboru. Uczeń będzie mógł wybrać spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii lub historii.



Wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 14 czerwca. Zaświadczenie z wynikami uczniowie otrzymają 21 czerwca.

Egzamin ósmoklasisty 2019. Język angielski - arkusz CKE i odpowiedzi

Już po godz. 13:00 opublikujemy poniżej arkusz CKE z języka angielskiego wraz z nieoficjalnymi odpowiedziami. W naszym raporcie specjalnym EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2019 codziennie zamieszczamy aktualności dotyczące egzaminu, przydatne informacje, arkusze CKE i proponowane odpowiedzi do zadań. Znajdziesz tam m.in. arkusz CKE i odpowiedzi z języka polskiego , który uczniowie klas VIII pisali w poniedziałek oraz arkusz CKE i rozwiązania z matematyki z wtorku.

Egzamin ósmoklasisty 2019. Język angielski - ARKUSZ CKE (wkrótce do pobrania tutaj)



Egzamin ósmoklasisty 2019. Język angielski - TRANSKRYPCJA (wkrótce do pobrania tutaj)

***



Wciśnij F5, strona nie odświeża się automatycznie!