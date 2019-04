1 14

W poniedziałek po godzinie 12. zakończył się egzamin dla ósmoklasistów z języka polskiego. Nie mamy żadnych niepokojących sygnałów dotyczących przebiegu egzaminu - poinformował PAP dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Egzamin ósmoklasisty jest trzydniowy. W pierwszym dniu był egzamin z języka polskiego. W drugim dniu - we wtorek - będzie egzamin z matematyki, a w trzecim dniu - w środę - będzie egzamin z języka obcego. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie przystąpił do egzaminu w poniedziałek, wtorek i w środę, to będzie go pisał w drugim terminie – 3, 4 i 5 czerwca. Uczniowie szkoły nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie przed rozpoczęciem egzaminu. Dla ponad 377 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych z 12,7 tys. szkół w kraju, rozpoczął się egzamin ósmoklasisty. Przeprowadzany jest po raz pierwszy w historii.