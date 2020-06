Egzamin ósmoklasisty 2020. Dziś matematyka

W środę (17 czerwca) odbywa się egzamin ósmoklasisty 2020 z matematyki. Rozpoczyna się o godz. 9:00 i potrwa niespełna dwie godziny (100 minut). Pierwotnie sesja egzaminacyjna miała się rozpocząć 21 kwietnia. Jednak w związku z epidemią koronawirusa przesunięto ją właśnie na czerwiec.

Zdjęcie Egzamin ósmoklasisty 2020 odbywa się w szczególnym reżimie sanitarnym /Piotr Molecki /East News

Egzamin ósmoklasisty rozpoczął się 16 czerwca. Pierwszego dnia uczniowie mierzyli się z egzaminem z języka polskiego. W arkuszy egzaminacyjnym CKE uczniowie znaleźli m.in. fragment "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza, czy "Artysty" Sławomira Mrożka. Mieli za zadanie napisać też ogłoszenie oraz przemówienie lub opowiadanie (do wyboru). Arkusz z polskiego wraz z proponowanymi, nieoficjalnymi rozwiązaniami publikowaliśmy tutaj .

Reklama

Także dziś, kiedy uczniowie zmierzą się z matematyką, opublikujemy arkusz oraz proponowane odpowiedzi. Ósmoklasiści, szukajcie ich już po godz. 13:00 w zakładce "Egzamin ósmoklasisty 2020. Arkusze" (tutaj) .

Egzamin ósmoklasisty 2020. Kiedy wyniki?

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie - 7, 8 i 9 lipca.

Wynik egzaminu uczniowie poznają do 31 lipca. Warto zawalczyć o wysoki rezultat z egzaminu, ponieważ wpływa on na przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.