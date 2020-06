Egzamin ósmoklasisty 2020. Minister edukacji: Ważny dzień

We wtorek (16 czerwca) rozpoczął się egzamin ósmoklasisty 2020. Pierwszego dnia uczniowie mierzą się z językiem polskim. "W tym ważnym dla Was dniu życzę spokoju, koncentracji i wiary we własne siły" - napisał na Twitterze minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski, życząc ósmoklasistom powodzenia.

"Życzę spokoju, koncentracji i wiary we własne siły. Jestem przekonany, że lata nauki i wytężonej pracy przyniosą jak najlepsze rezultaty. Mam nadzieję, że uzyskane wyniki będą przepustką do wymarzonej szkoły" - zwrócił się do ósmoklasistów szef MEN. "Trzymam kciuki! Powodzenia!" - zapewnił Dariusz Piontkowski.

Egzamin ósmoklasisty. Opublikujemy rozwiązania

Egzamin ósmoklasisty 2020 rozpoczęło dziś ponad 347,7 tys. uczniów. Egzamin potrwa trzy dni. Najpierw uczniowie mierzą się z językiem polskim. W środę (17 czerwca) przyjdzie czas na matematykę. W trzecim dniu, w czwartek, odbędzie egzamin z języka obcego.

Ósmoklasiści, pamiętajcie, że każdego dnia, tuż po godzinie 13:00 w naszym raporcie "Egzamin ósmoklasisty 2020" w zakładce "Arkusze" będziemy publikować arkusze CKE z kolejnych przedmiotów wraz z odpowiedziami zaproponowanymi przez naszych ekspertów. Bądźcie z nami!

Egzamin 2020. Inna data na arkuszach CKE

Termin egzaminu ósmoklasisty 2020 został przesunięty ze względu na epidemię koronawirusa. Pierwotnie egzamin zaplanowano na kwiecień. Jednak na stronie tytułowej arkusza CKE z języka polskiego, który otrzymali dziś uczniowie, podany jest kwietniowy termin egzaminu ósmoklasisty - poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna, tłumacząc, że arkusze skończono drukować w marcu i stąd kwietniowa data. Również w środę i czwartek uczniowie znajdą na arkuszach daty kwietniowe.