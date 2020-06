Egzamin ósmoklasisty 2020. Najnowszy komunikat CKE

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) zamieściła na swojej stronie nowy komunikat dotyczący egzaminu ósmoklasisty 2020. W tym roku przystąpi do niego ponad 347 tys. uczniów z ponad 12,4 tys. szkół w całej Polsce. Egzamin startuje już w najbliższy wtorek, 16 czerwca.

W związku z epidemią koronawirusa egzamin ósmoklasisty 2020 został przesunięty prawie o dwa miesiące. Pierwotnie miał się odbyć w dniach 21-23 kwietnia, jednak z uwagi na sytuację epidemiologiczną odbędzie się dopiero w dniach 16-18 czerwca.



Centralna Komisja Egzaminacyjna przypomniała w najnowszym komunikacie o dokładnych terminach poszczególnych egzaminów:

16 czerwca (wtorek) godz. 9:00 - język polski (120 minut)

(wtorek) godz. 9:00 (120 minut) 17 czerwca (środa) godz. 9:00 - matematyka (100 minut)

(środa) godz. 9:00 (100 minut) 18 czerwca (czwartek) godz. 9:00 - język obcy nowożytny (90 minut)

Jak poinformowała CKE, w tym roku do egzaminu ósmoklasisty przystąpi ponad 347 700 uczniów z ponad 12 400 szkół. W sumie uczniowie rozwiążą zadania w ponad 1 043 000 arkuszy egzaminacyjnych.



Największa grupa ósmoklasistów (95,7 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki - napisze go 3,8 proc. uczniów ósmych klas szkoły podstawowej.



Do egzaminu z pozostałych języków obcych: francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego przystąpi łącznie 0,5 proc. ósmoklasistów.