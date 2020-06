Egzamin ósmoklasisty 2020. Przecieki? Uwaga, ósmoklasiści!

We wtorek (16 czerwca) rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty. Co roku w internecie pojawiają się wpisy lub strony, które sugerują, że doszło do wycieku arkuszy. "Wyciekły arkusze", "przecieki", "zobacz, co będzie na egzaminie ósmoklasisty" - takimi hasłami zachęca się uczniów, by klikali w linki lub wysyłali płatne SMS-y, aby uzyskać treść pytań. Ósmoklasiści, nie dajcie się oszukać!

Tuż przed egzaminem ósmoklasisty w sieci pojawiają się ogłoszenia z "pewniakami" albo "przeciekami" arkuszy. To jednak nic innego, jak próba wyłudzenia pieniędzy.

Ósmoklasisto, nie daj się nabrać! Oszuści chcą, aby zapłacić im za "przecieki", na przykład wysyłając SMS-a o specjalnej treści lub wykonując przelew. Pliki, które następnie przesyłane są uczniom, najczęściej zawierają zadania z poprzednich lat, opracowane w programach graficznych tak, by sugerowały, że to aktualny egzamin.

Przecieki z egzaminu ósmoklasisty?

Dyrektor CKE Marcin Smolik w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" był pytany, czy dojdzie do przecieku z egzaminu ósmoklasisty. "Nie wydaje mi się. Matura budzi większe emocje, dlatego pojawiają się podejrzenia przecieków czy fałszywe alarmy bombowe" - odpowiedział.

Zapytany o to, jaki będzie temat wypracowania z języka polskiego, żartobliwie odpowiedział: "Na szczęście nie pamiętam. Arkusze były drukowane w marcu".

Przypomnijmy, że do ewentualnego przecieku mogło dojść podczas matur . Przed egzaminem z języka polskiego w woj. podlaskim zanotowano wzrost wyszukiwań w Google frazy "wesele elementy fantastyczne". Jak się okazało, był to jednej z tematów maturalnych na poziomie podstawowym. Sprawa została zgłoszona przez CKE na policję.

Termin dodatkowi i wyniki

Do egzaminu ósmoklasisty musi podejść każdy uczeń. Jest to warunek ukończenia szkoły podstawowej. Dodatkowy termin egzaminu dla tych, którzy nie mogą napisać go w czerwcu, został wyznaczony na 7-9 lipca.

Uczniowie otrzymają wyniki egzaminu ósmoklasisty 31 lipca.

Arkusze i odpowiedzi na Interii