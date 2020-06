Trwają egzaminy ósmoklasisty oraz drugi tydzień sesji maturalnej. "Wszystko przebiega bez większych problemów" - powiedział minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski, pytany o to, czy są jakieś zakłócenia w przebiegu egzaminów.

Zdjęcie Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski /Michał Zieliński /PAP

W środę uczniowie VIII klas szkół podstawowych piszą egzamin z matematyki. We wtorek mieli egzamin z języka polskiego, w czwartek zmierzą się z wybranym językiem obcym. Środa jest też kolejnym dniem maturalnej sesji egzaminacyjnej, która rozpoczęła się 8 czerwca i potrwa do 29 czerwca. Wszystkie egzaminy z powodu epidemii koronawirusa odbywają się w reżimie sanitarnym.

Wątpliwości w pojedynczych szkołach

Minister edukacji był pytany w Programie Pierwszym Polskiego Radia o to, jak przebiegają egzaminy i czy są jakieś zakłócenia.

"Na szczęście wszystko przebiega bez większych problemów. Są pojedyncze szkoły, gdzie są jakieś wątpliwości, ale dyrektorzy potrafili dostosować się do zaostrzonego reżimu sanitarnego, przygotować sale egzaminacyjne tak, aby egzamin mógł być bezpiecznie zdawany" - odpowiedział szef MEN.

"Innego wyjścia nie było"

Piontkowski był też pytany, czy rekrutacja do szkół ponadpodstawowych odbędzie się bez zakłóceń. Wynik egzaminu ósmoklasisty ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły.

"Nie powinno być żadnych problemów. Ponieważ egzaminy odbywają się w późniejszym terminie, także rekrutacje są oczywiście przesunięte. Dotąd zawsze odbywały się w końcówce czerwca, na początku lipca. Tym razem jest to przesunięte aż na końcówkę lipca, ale innego wyjścia nie było" - powiedział minister edukacji.

Wskazał, że egzaminatorzy potrzebują kilka tygodni by sprawdzić arkusze egzaminacyjne uczniów. "W związku z tym od momentu odbycia się egzaminu do momentu otrzymania zaświadczeń o wynikach egzaminy musi minąć około miesiąc" - wyjaśnił.

Egzamin ósmoklasisty z dwumiesięcznym opóźnieniem

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie - 7-9 lipca. Wynik egzaminu uczniowie poznają do 31 lipca.

Pierwotnie sesja egzaminacyjna miała się rozpocząć 21 kwietnia. W związku z epidemią koronawirusa przesunięto terminy egzaminów.

