Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020. Jak je sprawdzić?

Absolwenci klas ósmych poznają w piątek (31 lipca) wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Indywidualne wyniki zostaną im przekazane w formie zaświadczenia. Ósmoklasiści mogą też sprawdzić wynik w internecie. Jak to zrobić? Krok po kroku opisujemy poniżej.

Zdjęcie Egzamin ósmoklasisty 2020. Dziś uczniowie poznają wyniki! /Piotr Molecki /East News

Przypomnijmy, że sesja egzaminacyjna odbyła się w dniach 16-18 czerwca. Uczniowie musieli podejść do egzaminu z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego.

Jak poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna, oficjalne wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone w piątek, 31 lipca, o godz. 11.30 podczas konferencji z udziałem kierownictwa MEN i dyrektora CKE Marcina Smolika.

Egzamin ósmoklasisty - wyniki w internecie

Absolwenci klas ósmych mogą jednak sprawdzić swoje wyniki z poszczególnych przedmiotów już wcześniej. Są one dostępne od godz. 10.00 w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU . Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie otrzymali od dyrektora swojej szkoły.

W piątek każdemu absolwentowi klasy ósmej zostanie też przekazane zaświadczenie o wynikach egzaminu. Sposób odbioru zaświadczeń odkreślał dyrektor szkoły. Ze względu na epidemię koronawirusa dyrektorzy mogą też przesłać skan zaświadczenia e-mailem (na wniosek rodzica ucznia).

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty to warunek ukończenia szkoły podstawowej. Uzyskany wynik liczy się przy rekrutacji do szkoły średniej.



Teraz absolwenci klas ósmych mają czas do wtorku, 4 sierpnia, do godz. 15.00, by uzupełnić swój wniosek o przyjęcie do wybranej szkoły ponadpodstawowej.

Harmonogram rekrutacji do szkół średnich jest w tym roku taki sam w całym kraju. Ustalił go minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. W poprzednich latach terminy były ustalane w poszczególnych województwach przez kuratorów oświaty.

Rekrutacja potrwa prawie do końca wakacji. Szczegółowo została opisana w komunikacie CKE .

Pierwszy taki egzamin w historii

W tym roku, w związku z epidemią koronawirusa, egzamin ósmoklasisty nie odbył się według pierwotnego planu w kwietniu. Uczniowie napisali go dopiero w czerwcu w ścisłym reżimie sanitarnym. Na egzamin mogli przyjść wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. Uczeń nie mógł przystąpić do testu, jeśli był objęty kwarantanną lub izolacją domową.

W terminie głównym do egzaminu ósmoklasisty nie przystąpiło w tym roku ok. 3,1 tys. uczniów. Sesja dodatkowa egzaminu odbyła się w dniach 7-9 lipca.