Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, którzy w czerwcu przystąpili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 59 proc. punktów, a z matematyki - 46 proc. - podała w piątek (31 lipca) Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE).

Zdjęcie Szef CKE Marcin Smolik /Jan Bielecki /East News

Dyrektor CKE Marcin Smolik poinformował, że tegoroczne egzaminy przebiegły sprawnie i spokojnie.

Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 59 proc. punktów możliwych do otrzymania, z matematyki - 46 proc., z angielskiego (najczęściej wybierany język obcy) - 54 proc., z niemieckiego - 45 proc., z rosyjskiego - 48 proc., z francuskiego - 72 proc., z hiszpańskiego - 66 proc. i z włoskiego - 57 proc. punktów.

Rezultaty zbliżone do ubiegłorocznych

W ubiegłym roku, gdy egzamin ósmoklasisty przeprowadzano pierwszy raz, uczniowie ósmych klas za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 63 proc. punktów, z matematyki - 45 proc., z języka angielskiego - 59 proc., z niemieckiego - 42 proc., z rosyjskiego - 48 proc., z francuskiego - 61 proc., z hiszpańskiego - 56 proc. i z włoskiego - 58 proc. punktów.

Zaświadczenia i wyniki w internecie

W piątek każdemu absolwentowi klasy ósmej zostanie też przekazane zaświadczenie o wynikach egzaminu. Sposób odbioru zaświadczeń odkreślał dyrektor szkoły. Ze względu na epidemię koronawirusa dyrektorzy mogą też przesłać skan zaświadczenia e-mailem (na wniosek rodzica ucznia).



Uczniowie mogą też sprawdzić swoje wyniki z poszczególnych przedmiotów w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU . Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie otrzymali od dyrektora swojej szkoły.



Egzamin inny niż wszystkie

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty to warunek ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik jest brany pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

W tym roku, ze względu na epidemię, egzamin ósmoklasisty nie został przeprowadzony pierwotnym terminie w kwietniu, lecz przesunięto go na czerwiec. Na początku lipca przeprowadzono sesję dodatkową.

Wiceminister edukacji Marzena Machałek w nagraniu udostępnionym na kanale MEN na YouTube przypomniała, że w tym roku egzamin przeprowadzony był w szczególnych okolicznościach - ze względu na epidemię szkoły pracowały zdalnie, a sam egzamin przeprowadzono w rygorze sanitarnym.

"Nie odbiło się to na wynikach egzaminu" - oceniła Machałek. "Cieszy nas, że mimo tej trudnej sytuacji wyniki nie odbiegają od wyników z roku ubiegłego" - dodał wiceminister edukacji Maciej Kopeć.