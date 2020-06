Zakończył się egzamin ósmoklasisty 2020 z języka angielskiego. U nas odpowiedzi

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego trwał 90 minut. Zdawało go ponad 95 proc. wszystkich tegorocznych uczniów klas ósmych. W czwartek (18 czerwca) odbywają się także egzaminy z innych języków obcych nowożytnych. Przypominamy, że już po godz. 13:00 opublikujemy arkusz CKE i proponowane odpowiedzi.

Zdjęcie Egzamin ósmoklasisty 2020 w Sportowej Szkole Podstawowej Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie / Marcin Bielecki /PAP

Egzamin z angielskiego. Gdzie odpowiedzi?

To już ostatni dzień sesji egzaminów ósmoklasisty 2020. Od 16 czerwca codziennie publikowaliśmy dla uczniów klas ósmych arkusze CKE (z języka polskiego oraz matematyki) wraz z proponowanymi rozwiązaniami. Także dziś, już po godz. 13:00 nasz ekspert rozwiąże egzamin z języka angielskiego. Kolejne strony arkusza wrzucimy tutaj (zobacz)

Egzamin ósmoklasisty 2020. Wyniki jeszcze w lipcu

Reklama

Przypominamy, że przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w obecnym czasie, to będzie go pisał w drugim terminie, w dniach od 7 do 9 lipca.

Wynik egzaminu uczniowie poznają do 31 lipca. Choć egzaminu nie można nie zdać, bo nie określono minimalnego wyniku, jaki każdy ósmoklasista musi uzyskać, to wpływa on na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia - to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.