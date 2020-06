Egzamin ósmoklasisty miał się odbyć w kwietniu, ale ze względu na epidemię koronawirusa przeniesiono go na czerwiec. Na szczęście uczniowie mają już za sobą pierwszy stres - we wtorek rano (16 czerwca) napisali egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Wszystko odbyło się w szczególnym rygorze sanitarnym. Poniżej publikujemy arkusz CKE z polskiego i proponowane odpowiedzi. Zapraszamy!

Zdjęcie Egzamin ósmoklasisty 2020 język polski; autor zdjęcia Piotr Molecki/ East News /INTERIA.PL

We wtorek ósmoklasiści napisali egzamin z języka polskiego, w środę zmierzą się z matematyką, a w czwartek - z językiem obcym. Najchętniej wybierany był język angielski, z którego egzamin napisze ponad 95 proc. tegorocznych absolwentów.



Warunek ukończenia podstawówki

W czasie egzaminu w szkołach nie odbywają się żadne zajęcia ani konsultacje. Testy przeprowadzane są w ścisłym rygorze sanitarnym. Dyrektorzy szkół mają do dyspozycji całe budynki szkolne, sale, sale gimnastyczne i korytarze, by zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa w czasie egzaminów. Uczniowie, wchodząc na salę, muszą mieć na sobie maseczki. Na każdy egzamin muszą przynieść swoje własne przybory. Ławki powinny być ustawione tak, by zachować co najmniej 1,5-metrowy odstęp. Przypomnijmy, że egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. To warunek ukończenia szkoły podstawowej. Wyniki mogą zaważyć na tym, czy uczniowie dostaną się do wybranych przez siebie szkół ponadgimnazjalnych.

Egzamin ósmoklasisty 2020: Arkusz i odpowiedzi z polskiego

Ósmoklasisto, jeśli jeszcze dzisiaj chcesz sprawdzić, jak ci poszło na egzaminie z polskiego, zostań z nami! Po godz. 13:00 opublikujemy poniżej arkusz CKE z polskiego i odpowiedzi. Strona nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5 lub kliknij "odśwież" na pasku narzędzi.



EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020: Język polski - arkusz CKE (POBIERZ TUTAJ)

Zdjęcie EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020: Język polski - arkusz CKE / CKE





Zdjęcie EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020: Język polski / CKE

Zdjęcie EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020: Język polski - odpowiedzi / INTERIA.PL

Zdjęcie EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020: Język polski - arkusz CKE i odpowiedzi / INTERIA.PL

Zdjęcie EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020: Język polski - arkusz CKE i odpowiedzi / INTERIA.PL

