Egzamin ósmoklasisty 2020 z matematyki. Arkusz CKE i odpowiedzi

347,7 tys. uczniów ostatnich klas podstawówek napisało w środę (17 czerwca) egzamin z "królowej nauk" - matematyki. Był to drugi dzień egzaminów ósmoklasisty 2020. Ostatnia, trzecia część odbędzie się w czwartek. Wówczas uczniowie zmierzą się z językiem obcym. Jeszcze dziś, chwilę po godz. 13:00, opublikujemy arkusz CKE z matematyki i odpowiedzi. Ósmoklasiści, bądźcie z nami!

Egzamin ósmoklasisty z matematyki trwał równo 100 minut. Dla uczniów, którym przysługiwało dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla ósmoklasistów z dysleksją, czas mógł być wydłużony do 150 minut. W arkuszu egzaminacyjnym znalazły się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte.

Był to drugi dzień tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. We wtorek odbył się już egzamin z języka polskiego, natomiast w czwartek uczniowie przystąpią do egzaminu z wybranego języka obcego (angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego lub rosyjskiego). Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. To warunek ukończenia szkoły podstawowej. Wyniki mogą zaważyć na tym, czy uczniowie dostaną się do wybranych przez siebie szkół ponadpodstawowych.

Egzamin ósmoklasisty: Matematyka. Arkusz CKE i odpowiedzi

