10 lipca 2018: Fakty dnia

Zatrzymanie polskiego dziennikarza w Tajlandii, kontrola gigantycznego zamku w Puszczy Noteckiej i zakończenie akcji ratunkowej w Tajlandii. Zobacz, co jeszcze wydarzyło się dziś w Polsce i na świecie.

Zdjęcie Zatrzymanie Wojciecha Bojanowskiego /PAP/EPA

Polski dziennikarz zatrzymany w Tajlandii

Dziennikarz TVN24 Wojciech Bojanowski został zatrzymany przez tajlandzką policję. Do zatrzymania miało dojść, ponieważ Bojanowski zdalnie sterował dronem przy wejściu do jaskinii Tham Luang Nang Non, gdzie uwięzionych zostało dwunastu chłopców oraz ich opiekun.

Reklama

Sprawę skomentował sam zainteresowany. "Wszystko w największym porządku" - napisał na Twitterze.

Więcej tutaj





Zdjęcie Zamek powstaje na jeziorze w miejscowości Stobnica / PAWEL F. MATYSIAK/POLSKA PRESS / East News

Gigantyczny zamek w Puszczy Noteckiej. Będzie kontrola

Będzie interwencja nadzoru budowlanego na terenie gigantycznego zamku powstającego przy obszarze chronionym Natura 2000 w Puszczy Noteckiej. Minister Henryk Kowalczyk zapowiedział też kontrolę Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Czynności analityczno-sprawdzające w RDOŚ, dotyczące inwestycji w okolicach Stobnicy w Puszczy Noteckiej, prowadzą od wtorku kontrolerzy CBA.



Budowa zamku w Puszczy Noteckiej 1 9 Zamek powstaje na jeziorze w miejscowości Stobnica Autor zdjęcia: PAWEL F. MATYSIAK/POLSKA PRESS Źródło: East News 9

Więcej tutaj

Zdjęcie Henryk Cioch / Krystian Maj / Agencja FORUM

Śledztwo ws. śmierci sędziego TK prof. Henryka Ciocha zostało umorzone

Prokuratura okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci sędziego Trybunału Konstytucyjnego Henryka Ciocha - dowiedzieli się reporterzy RMF FM. Profesor zmarł w grudniu ubiegłego roku. Został wybrany do TK na obsadzone wcześniej miejsce, przez co był nazywany sędzią dublerem.



Więcej tutaj

Zdjęcie Uwięzieni w jaskini chłopcy / ROYAL THAI NAVY / PAP/EPA

Tajlandia: Wszyscy chłopcy i trener są już na powierzchni

12 chłopców i 25-letni trener piłki nożnej, którzy od 23 czerwca byli uwięzieni w zalanej jaskini w północnej Tajlandii zostali uratowani. Wszyscy są już na powierzchni - oświadczyła kierująca akcją ratunkową marynarka wojenna tego kraju.



"Nie wiemy, czy jest to cud, nauka, czy coś innego" - podkreślono.

Akcja ratunkowa w Tajlandii 1 9 Akcja ratunkowa w jaskinii Autor zdjęcia: REUTERS/Tyrone Siu Źródło: Agencja FORUM 9

Więcej tutaj