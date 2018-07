13 lipca 2018: Fakty dnia

Zgromadzenie Narodowe na Zamku Królewskim w Warszawie i bojkot opozycji, mocne słowa Donalda Trumpa o NATO podczas rozmowy z Theresą May, umorzone śledztwo w sprawie dokumentów TW "Bolka". Zobacz, co jeszcze wydarzyło się dziś w kraju i na świecie.

Zdjęcie Obywatelskie Zgromadzenie Narodowe /Grzegorz Banaszak /Reporter

Zgromadzenie Narodowe i bojkot opozycji

Na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie odbyło się w piątek uroczyste posiedzenie Zgromadzenia Narodowego z okazji 550-lecia polskiego parlamentaryzmu i 100-lecia odzyskania niepodległości. Podczas około 38-minutowej uroczystości wysłuchano orędzia prezydenta Andrzeja Dudy. Platforma Obywatelska zbojkotowała obchody i zorganizowała swoje . Polskie Stronnictwo Ludowe i Nowoczesna po odśpiewaniu hymnu opuścili namiot, w którym odbywało się posiedzenie.

Zdjęcie Teczka TW "Bolka" / Wojciech Stróżyk / Reporter

Dokumenty TW "Bolka" podrobione? IPN umarza śledztwo

Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że śledztwo w sprawie sfałszowania dokumentów z teczki tajnego współpracownika SB o pseudonimie "Bolek" zostało umorzone. Funkcjonariusze gdańskiej Służby Bezpieczeństwa mieli podrabiać dokumenty na szkodę Lecha Wałęsy, pomiędzy 21 grudnia 1970 r. a 29 czerwca 1974 r.



Jednak prokurator na podstawie zgromadzonego materiału uznał, że wskazanego wyżej czynu nie popełniono, dlatego zdecydował o umorzeniu śledztwa.



W toku dochodzenia stwierdzono, że 53 dokumenty są autentyczne. Chodzi m.in. o zobowiązanie do współpracy z SB, pokwitowania odbioru pieniędzy i doniesienia agenturalne, znajdujące się w teczce personalnej i teczce pracy tajnego współpracownika o pseudonimie "Bolek".



Ponadto prokuratorzy ustalili, że sześć dokumentów zostało przerobionych przez ustalonych funkcjonariuszy SB.



Zdjęcie Theresa May i Donald Trump / CHRIS RATCLIFFE / POOL / PAP/EPA

Spotkanie Trumpa z brytyjską premier

"USA ponoszą 90 proc. kosztów NATO, to pomaga Europie bardziej niż Stanom Zjednoczonym" - oświadczył w piątek w Londynie prezydent USA Donald Trump na wspólnej konferencji prasowej z premier Wielkiej Brytanii.



Podczas rozmowy z Theresą May dał też do zrozumienia, że akceptuje wyjście Wielkiej Brytanii z UE "w jakikolwiek sposób".

Wcześniej Przed spotkaniem w Londynie w tabloidzie "The Sun" ukazał się wywiad z Trumpem, w którym prezydent powiedział m.in., że stan negocjacji Wielkiej Brytanii z Unią Europejską w sprawie brexitu "nie jest dobry". Skarżył się, że May nie posłuchała jego sugestii, jak wypracować dobre porozumienie z UE, przez co mogła zagrozić przyszłej umowie handlowej ze Stanami Zjednoczonymi.



Zdjęcie Zmarła kobieta otruta nowiczokiem w Amesbury / CHRIS J RATCLIFFE / AFP

Brytyjska policja znalazła butelkę z nowiczokiem

Brytyjscy antyterroryści poinformowali, że znaleźli butelkę z nowiczokiem, którą otruta została w tym miesiącu para w Amesbury.



44-letnia kobieta zmarła w tydzień po kontakcie z trucizną, jej o rok starszy partner nadal przebywa w szpitalu.



Zdjęcie Donald Tusk / OLIVIER HOSLET / PAP/EPA

Donald Tusk: Nie wahałbym się ani chwili

"Obóz rządzący chyba nie przywiązuje wagi do istoty parlamentaryzmu, stąd rozumiem decyzję opozycji o odmówieniu uczestniczenia w piątkowym Zgromadzeniu Narodowym" - mówił w piątek w programie "Fakty po faktach" w TVN24 szef Rady Europejskiej Donald Tusk.

Były premier powiedział też, że wystartowałby w wyborach prezydenckich w 2020 r., gdyby zdecydował się na to Jarosław Kaczyński. "Nie wahałbym się ani chwili" - podkreślił.



Zdjęcie Protest rodziców osób niepełnosprawnych / Grzegorz Banaszak / Reporter

Ile kosztował protest osób niepełnosprawnych?

Koszt 40-dniowego protestu rodzin osób niepełnosprawnych w Sejmie wynosi obecnie ok. 66 tys. zł. Nie została podjęta decyzja w sprawie obciążenia kosztami - poinformowała w piątek szefowa Kancelarii Sejmu.



Jak podkreślono, Kancelaria czeka jeszcze na fakturę za opiekę medyczną.



