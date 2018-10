15 października 2018: Fakty dnia

Zobacz, co wydarzyło się w poniedziałek w kraju i na świecie.

Zdjęcie Służby przy Dworcu Głównym w Kolonii /STRINGER /PAP/EPA

Zakładniczka na dworcu w Kolonii

W aptece na Dworcu Głównym w Kolonii w Niemczech napastnik przez dwie godziny przetrzymywał kobietę.

Reklama

Policjantom udało się obezwładnić mężczyznę. Jego zakładniczka doznała niewielkich obrażeń.

Dworzec całkowicie zamknięto. Wstrzymano także kursowanie wielu pociągów.

Więcej na ten temat czytaj tutaj

Zdjęcie Patriarcha Moskwy i całej Rusi Cyryl I / MICHAL KOSC/REPORTER / Reporter

Rosyjska Cerkiew Prawosławna zrywa stosunki z Konstantynopolem

Metropolita wołokołamski Hilarion poinformował w poniedziałek, że Święty Synod Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej podjął decyzję o zerwaniu stosunków z Patriarchatem Konstantynopolskim.

To reakcja decyzję patriarchy Bartłomieja o nadaniu autokefalii ukraińskiemu prawosławiu.



Więcej na ten temat czytaj tutaj



Zdjęcie Zieloni cieszą się ze świetnego wyniku w wyborach / LUKAS BARTH-TUTTAS / PAP/EPA

Oficjalne wyniki wyborów w Bawarii

Chadecka CSU wygrała niedzielne wybory do landtagu Bawarii z wynikiem 37,2 proc, tym samym tracąc w regionalnym parlamencie bezwzględną większość. Drugie miejsce przypadło Zielonym (17,5 proc.), natomiast trzecie miejsce w bawarskich wyborach zajęła lokalna centroprawicowa partia Wolni Wyborcy (FW) z poparciem na poziomie 11,6 proc.

Za tym ugrupowaniem uplasowało się z kolei SPD, które uzyskało 9,7 proc. głosów. To najgorszy rezultat socjaldemokratów w bawarskich wyborach regionalnych w historii.

Więcej na ten temat czytaj tutaj

Para prezydencka na audiencji u papieża 1 7 Para prezydencka na audiencji u papieża Franciszka Autor zdjęcia: ALBERTO PIZZOLI Źródło: PAP 7

Prezydent Andrzej Duda spotkał się z papieżem Franciszkiem

Prezydent Andrzej Duda z żoną Agatą Kornhauser-Dudą spotkali się w poniedziałek z papieżem Franciszkiem w Watykanie. Wizyta polskiej pary prezydenckiej miała związek z przypadającą we wtorek 16 października 40. rocznicą wyboru kard. Karola Wojtyły na głowę Kościoła katolickiego.

Rozmowa w cztery trwała blisko pół godziny.

"Podczas spotkania z papieżem Franciszkiem mówiłem o tym, że dziś bardzo potrzebne jest, by UE wróciła do wzajemnego szacunku pomiędzy państwami, szacunku także do pewnej inności kulturowej" - mówił po spotkaniu Andrzej Duda.

Więcej na ten temat czytaj tutaj

Zdjęcie Przeciwnicy marszu usiłowali blokować pochód / Wojtek Jargiło / PAP

Zatrzymani podczas Marszu Równości w Lublinie usłyszeli zarzuty

Zarzuty m.in. naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza na służbie, a także osoby małoletniej usłyszało 16 osób zatrzymanych podczas sobotniego Marszu Równości w Lublinie.

Zatrzymani mają od 17 do 37 lat.

Wobec 15 zatrzymanych osób prokurator zadecydował o zastosowaniu dozoru policyjnego.

Więcej na ten temat czytaj tutaj

Zdjęcie Meteorolodzy twierdzą, że wyjątkowo wysoka temperatura wody morskiej u wybrzeży Morza Śródziemnego może nasilać opady / GUILLAUME HORCAJUELO / PAP/EPA

Powodzie w południowej Francji. Kilkanaście ofiar

Południowo-zachodnia część Francji zmaga się z tragicznymi w skutkach powodziami. Lokalne władze informują o co najmniej 13 ofiarach. Ich liczba może wzrosnąć.

Żywioł uszkodził wiele domostw i dróg.

Więcej na ten temat czytaj tutaj

Zdjęcie Hanna Zdanowska / Dziennik Łódzki / East News

PiS chce kontroli finansowania kampanii wyborczej Hanny Zdanowskiej

Radni miejscy PiS z Łodzi zwrócili się w poniedziałek do Państwowej Komisji Wyborczej o kontrolę finansowania kampanii wyborczej Hanny Zdanowskiej (PO).

W ich ocenie ubiegająca się o reelekcję prezydent Łodzi wykorzystuje w swojej kampanii środki publiczne.

Więcej na ten temat czytaj tutaj

Pokłosie kontrowersyjnego zdjęcia kandydata Kukiz'15

Kandydat do Rady Miasta Lublin z komitetu Kukiz'15, Wolność, Lubelscy Patrioci i Ruchy Miejskie Patryk Kołbyko, wycofał się z wyborów po publikacji zdjęcia, na którym demonstrował "z ręką uniesioną do góry i zaciśniętą pięścią" przeciw Marszowi Równości.

"Szczerze żałuję czynu, jakiego się dopuściłem. Oświadczam, że złożyłem rezygnację ze startu w wyborach samorządowych do Rady Miasta Lublin. Pragnę podkreślić, że biorę całkowitą odpowiedzialność za swoje zachowanie" - napisał w oświadczeniu opublikowanym na Facebooku.

Więcej na ten temat czytaj tutaj