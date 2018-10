17 października 2018: Fakty dnia

Eksplozja i strzelanina w szkole na Krymie, kara dożywotniego pozbawienia wolności dla byłego konsula RP w Maroku, szczere wyznanie Rafała Trzaskowskiego. Sprawdź, co jeszcze wydarzyło się dziś w kraju i na świecie.

Eksplozja i strzelanina w szkole na Krymie

Akt terrorystyczny lub masowe morderstwo. Nie żyje co najmniej 19 osób, a ponad 50 jest rannych po ataku na szkołę w Kerczu na Krymie. Rosyjski Komitet Śledczy poinformował, że napastnikiem był 18-letni uczeń szkoły.



Informacje napływające z Krymu dotyczące szczegółów przebiegu zdarzeń są sprzeczne.



Jedna wersja mówi o wielu napastnikach, którzy zdetonowali materiały wybuchowe i strzelali do ludzi. Druga sugeruje, że napastnik był jeden, zdetonował ładunek i po ataku się zastrzelił. Trzecia natomiast mówi o jednym napastniku, który najpierw zdetonował ładunek, później strzelał do ludzi, a na końcu popełnił samobójstwo.



Konsul RP skazany za zabójstwo miliarderki

Wojciech J., były konsul honorowy RP w Monako, który zlecił zamordowanie swojej teściowej, monakijskiej miliarderki Helene Pastor i jej szofera, został skazany na dożywocie.



Dożywocie dostali również bezpośredni wykonawcy zlecenia, Samine Said Ahmed, który strzelał, i Alhair Hamadi, który pomagał mu zorganizować w Nicei zasadzkę.



W sumie w procesie sądzonych było dziesięć osób.



Czy Polacy chcą wystąpienia z UE? Sondaż

Najnowszy Eurobarometr, badający stosunek obywateli państw członkowskich do UE, wskazuje na rosnące poparcie społeczne dla Unii Europejskiej. W 28 państwach członkowskich o korzyściach z przynależności do UE przekonanych jest 68 proc. ankietowanych - jest to najwyższy wynik od 1983 roku.

Aż 87 proc. polskich respondentów uważa, że przynależność do Unii Europejskiej jest korzystna dla Polski.



Trzaskowski: Przed nikim się nie kłaniam

"PiS uczy, jak ważna jest sprawczość. Polacy chcą poczuć rezultat w kieszeni. Jeżeli chcemy naprawdę walczyć o wiarygodność, to efekt powinien być szybko widoczny. Rezultat budowy metra będzie za kilka lat. Darmowe żłobki, dopłaty do zajęć, dodatkowe szczepienia albo bilans 70-latka i 80-latka dla seniorów na koszt miasta da się zrobić w przeciągu kilku miesięcy" - mówi kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski w rozmowie z Interią.

"Taśmy są dowodem niewinności premiera"

"Nie ma planów zmiany premiera" - powiedział w środę prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zaznaczył, że na ujawnionych nagraniach Mateusz Morawiecki nie mówi niczego kompromitującego. "Taśmy są dowodem niewinności premiera, bo gdyby zawierały coś poważnego, już by to uruchomiono" - dodał.