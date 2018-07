19 lipca 2018: Fakty dnia

Trudna sytuacja pogodowa na południu, ekspresowe tempo kolejnych zmian w SN i KRS oraz zamknięte kąpieliska nad Bałtykiem - zobacz, co jeszcze przyniósł dzień.

Zdjęcie Podmyte drogi i mosty na Podhalu; zdj. ilustracyjne /Marcin Szkodziński /Agencja FORUM

Trudna sytuacja pogodowa

Kilkanaście hektarów lasu zniszczyła trąba powietrzna, która przeszła nad terenem Nadleśnictwa Stare Jabłonki - podała w czwartek Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie. Leśnicy apelują, żeby nie wchodzić w ten rejon do czasu usunięcia szkód.



Reklama

W kraju otrzymuje się też trudna sytuacja pogodowa. W ostatnich dniach w wielu regionach kraju, w tym w Małopolsce, wystąpiły ulewne opady deszczu, skutkujące m.in. podtopieniami.



Na terenie całego powiatu limanowskiego od środy wieczorem obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe. Podtopionych jest wiele budynków i dróg. Wojewoda małopolski zwołał sztab kryzysowy.

"Na południe kraju udają się dodatkowe siły, które mają na celu ewentualne wsparcie" - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że służby będą czuwać nad bezpieczeństwem mieszkańców.



Jak informowała w czwartek rano straż. Po wichurach i ulewach straż pożarna interweniowała wczoraj ponad 1400 razy. Najwięcej interwencji, ponad 400, było właśnie w województwie małopolskim. Strażacy wielokrotnie wzywani byli również w województwach kujawsko-pomorskim, pomorskim oraz łódzkim.



Więcej na ten temat czytaj tutaj

Zdjęcie Przewodniczący komisji Stanisław Piotrowicz / Leszek Szymański / PAP

Ekspresowe tempo kolejnych zmian w SN i KRS

W czwartek po południu zebrała się sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka, aby omówić projekt PiS nowelizujący ustawy o SN, KRS, sądach i prokuraturze. Rano nad projektem w I czytaniu debatował Sejm. II czytanie przewidziane jest jeszcze w czwartek późnym wieczorem, a przepisy dot. SN i KRS wejdą w życie dzień po ogłoszeniu ustawy.

Więcej na ten temat czytaj tutaj



KE: Pięć postępowań i jedno ponaglenie wobec Polski

Komisja Europejska rozpoczęła przeciwko Polsce pięć postępowań o naruszenie unijnego prawa bądź niewdrożenie przepisów. Ponadto wysłała jedno ponaglenie. Polska ma dwa miesiące na nadrobienie zaległości.



Postępowania i upomnienie obejmują różne dziedziny. Pierwsze dotyczy naruszenia unijnych przepisów środowiskowych i braku zabezpieczeń miejsc szczególnie chronionych. Drugie upomnienie dotyczy recyklingu i utylizacji starych samochodów, wycofanych z eksploatacji. W trzecim postępowaniu Bruksela zarzuca niepełne wdrożenie do polskiego prawodawstwa unijnych przepisów, dotyczących cyberbezpieczeństwa. Czwarte upomnienie dotyczy przepisów regulujących pobyt studentów i badaczy spoza Unii Europejskiej. W piątym postępowaniu Komisja poinformowała, że Polska wraz z pozostałymi ośmioma krajami nie przysłała informacji o wdrożeniu systemów informujących o sytuacji na drogach.



Więcej na ten temat czytaj tutaj

Zdjęcie Były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik / Rafał Oleksiewicz / Reporter

Zarzuty wobec byłego szefa CBA

Były szef CBA Paweł Wojtunik usłyszał w czwartek w krakowskiej prokuraturze zarzuty. Jak poinformował prok. Zbigniew Gabryś z Prokuratury Regionalnej w Krakowie, dotyczą m.in. niedopełnienia obowiązków, niszczenia dowodów i działania na szkodę interesu publicznego.



"Na podstawie ogłoszonego mi zarzutu mogę powiedzieć tylko to, że jestem podejrzany o utrudnianie postępowania przygotowawczego i niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień w okresie od ok. połowy 2011 r. do połowy 2015 r. W związku z tym, że dotyczy to prawie całego okresu, kiedy pełniłem funkcję szefa CBA, ciężko mi się do tego odnieść" - komentował Wojtunik.

Więcej czytaj tutaj



Zdjęcie Władimir Putin / ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK / AFP

Putin: Szczyt w Helsinkach udany

Prezydent Rosji Władimir Putin określił jako udany szczyt w Helsinkach, na którym spotkał się z przywódcą USA Donaldem Trumpem.



Przyznał, że na poniedziałkowym spotkaniu z Trumpem "przy wszystkich różnicach poglądów" obaj zgodzili się, że "stan stosunków rosyjsko-amerykańskich jest nadzwyczaj niezadowalający".



Byłoby naiwne sądzić, że problemy, które nagromadziły się przez lata, zostaną rozwiązane w ciągu kilku godzin, ale na to nikt nie liczył" - zauważył Putin. Wyraził opinię, że "rozpoczęto drogę do pozytywnych zmian" i że spotkanie z Trumpem było "ogółem udane i doprowadziło do korzystnych ustaleń". Jednak zastrzegł, że "pewne siły w Ameryce starają się pomniejszyć i dezawuować rezultaty spotkania w Helsinkach". "Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie" - powiedział.

Więcej na ten temat czytaj tutaj

Zdjęcie Bałtyk; zdj. ilustracyjne / 123RF/PICSEL

Sanepid zamyka kąpieliska nad Bałtykiem

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku wydał ostrzeżenie dla osób korzystających z kąpieli w otwartych wodach Bałtyku. Jak głosi komunikat, "nie należy korzystać z kąpieli w wodach mętnych, które mają zmienioną barwę oraz ewentualnie zapach". Znajdować się w nich mogą groźne dla człowieka bakterie - sinice.



Zamknięte kąpieliska to: Chałupy wejście nr 22; Chłapowo wejście nr 12 i 13; Dębki wejście nr 19; Jastrzębia Góra wejście nr 22, 23 i 25; Karwia wejście nr 43 i 45; Karwieńskie Błoto Drugie wejście nr 11; Ostrowo wejście nr 35; Władysławowo wejście nr 3, 4, 6, 9, 10.