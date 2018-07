2 lipca 2018: Fakty dnia

Zobacz, co wydarzyło się w poniedziałek w kraju i na świecie.

KE rozpoczyna wobec Polski procedurę o naruszenie prawa UE

Komisja Europejska rozpoczęła w poniedziałek procedurę wobec Polski o naruszenie unijnego prawa. Sprawa dotyczy ustawy o Sądzie Najwyższym.



W tym przypadku KE zastosowała skrótową procedurę i dała Warszawie miesiąc (zwyczajowo są to dwa miesiące) na ustosunkowanie się do zastrzeżeń.

Raport NIK dotyczący umów gazowych Polski i Rosji

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała dotychczas objęty klauzulą "zastrzeżone" raport dotyczący zawieranych w latach 2006-2011 umów gazowych Polski i Rosji.



Pozytywnie oceniono zapewnienie przez organy państwowe i PGNiG w latach 2006-2011 ciągłości dostaw gazu ziemnego z importu, a także uniknięcie ryzyka niezaspokojenia potrzeb polskich odbiorców. Zwrócono jednak uwagę na fakt, że skuteczność negocjacji w sprawie dostaw była istotnie ograniczona z powodu braku alternatyw wobec kierunku rosyjskiego.



"Faktyczna utrata zysków z tranzytu gazu przez Polskę, co dało ok. 1 mld zł prezentu dla Gazpromu, utrata kontroli nad Europolgazem, utrwalenie zależności do Rosji, wstrzymanie dywersyfikacji gazu - to efekty rozmów gazowych z lat 2008 - 2010" - powiedział z kolei w poniedziałek pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.



Zdjęcie Rząd Beaty Szydło w ławach sejmowych / Robert Ostrowski / East News

TVM24: NIK porównała nagrody wypłacane przez PiS i PO

Rząd Prawa i Sprawiedliwości wypłacił w 2017 roku nagrody dwanaście razy wyższe niż rząd PO-PSL w latach 2014 i 2015 - wynika z analizy Najwyższej Izby Kontroli. Do raportu dotarł TVN24.

Jak ustaliła NIK, w 2016 roku nagrody dla osób na kierowniczych stanowiskach państwowych były pięciokrotnie wyższe niż w 2014 i 2015 r. W 2017 roku PiS wydał na takie nagrody ponad 8,6 mln złotych, natomiast rząd PO-PSL w 2014 i w 2015 - po 0,7 mln, czyli dwanaście razy mniej w skali roku - czytamy.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda wręcza akt mianowania na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i akt mianowania na stopień generała broni gen. dyw. Rajmundowi Andrzejczakowi / Paweł Supernak / PAP

Prezydent mianował nowego Szefa Sztabu Generalnego

Prezydent Andrzej Duda mianował generała Rajmunda Andrzejczaka szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Zastąpi on na tym stanowisku generała Leszka Surawskiego, który zamierza zakończyć służbę wojskową.



Zdjęcie Tajlandia: Poszukiwania trwały dziewięć dni / AFP

Tajlandia: Uratowano chłopców, którzy utknęli w jaskini

Lokalne media piszą o cudzie. Poszukiwani przez dziewięć dni w zalewanej przez deszcz jaskini chłopcy zostali odnalezieni żywi - podaje "Daily Mirror".



Służby ratunkowe odnalazły w poniedziałek 12 chłopców w wieku od 11 do 16 lat oraz ich 25-letniego trenera.