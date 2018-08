8 sierpnia 2018: Fakty dnia

Najnowszy sondaż dotyczący wyborów samorządowych dostarcza PiS-owi korzystne prognozy, Hanna Gronkiewicz-Waltz zarzeka się, że przed komisją weryfikacyjną stanie tylko wtedy, gdy doprowadzą ją tam siłą, oraz nowe informacje w sprawie tragicznego lotu Polaków. Zobacz, co jeszcze przyniósł dzień.

Zdjęcie Kolejny sondaż pokazuje wysokie poparcie dla partii Jarosława Kaczyńskiego /STANISLAW KOWALCZUK /East News

Sondaż przed wyborami samorządowymi

W wyborach do 16 sejmików PiS może wygrać w 10 województwach (w tym w Wielkopolsce i na Śląsku). Koalicja Obywatelska - tylko w czterech - wynika z sondażu IBRiS opublikowanym przez OKO.press.

Największe poparcie ma w woj. podkarpackim - 44 proc. i świętokrzyskim - 42 proc. Wygrywa także na Mazowszu i w Małopolsce (po 38 proc.), w woj. lubelskim (39 proc.) i podlaskim (38 proc.).

PO w koalicji z Nowoczesną miałoby szanse rządzić tylko w czterech sejmikach - w woj: dolnośląskim (35 proc.), pomorskim (36 proc.)



Katastrofa awionetki na Alasce. Nowe informacje

Władze parku narodowego Denali na Alasce oświadczyły, że ze względu na złe warunki pogodowe nie są w stanie przewidzieć, kiedy i czy w ogóle podejmą próbę dotarcia na miejsce katastrofy samolotu z pięcioma osobami na pokładzie.

Polskie służby konsularne pozostają w stałym kontakcie z miejscowymi służbami, biurem podróży oraz z rodzinami Polaków, którzy znajdowali się na pokładzie rozbitego samolotu.



Przypomnijmy, że w katastrofie samolotu wycieczkowego, która wydarzyła się w sobotę o godz. 18 (ok. godz. 4 nad ranem w niedzielę w Polsce), zginęły cztery osoby. Ciała piątej osoby nie odnaleziono; jest ona uznawana zaginioną. Do tej pory nie udało się ustalić, czy ta zaginiona osoba była pilotem czy jednym z czworga polskich turystów na pokładzie.



Zdjęcie Rzecznik SN sędzia Michał Laskowski / Grzegorz Banaszak / Reporter

Spór o SN. Prezydent przed Trybunałem Stanu?

Rzecznik SN Michał Laskowski stwierdził w środę, że Krajowa Rada Sądownictwa i prezydent Andrzej Duda do czasu rozstrzygnięcia pytań prejudycjalnych przez TSUE powinni wstrzymać się z decyzjami dotyczącymi przechodzenia sędziów SN w stan spoczynku, którzy odwołali się od negatywnych opinii KRS.

- Istnieje potencjalna odpowiedzialność prezydenta przed Trybunałem Stanu, jeśli nie poczeka on na decyzję TSUE w sprawie sędziów Sądu Najwyższego - mówił w środę rzecznik SN. "Będzie to złamanie prawa z potencjalnymi formami odpowiedzialności w przyszłości" - dodał Laskowski.



Zdjęcie Hanna Gronkiewicz-Waltz ponownie wezwana przed komisję weryfikacyjną / Grzegorz Krzyzewski / Reporter

"Czekam na doprowadzanie mnie siłą przed komisję weryfikacyjną"

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz powiedziała w środę, że oczekuje doprowadzenia jej siłą na posiedzenie komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji. "Ludzie to muszą widzieć - i w Polsce, i za granicą" - powiedziała, deklarując ponownie, że dobrowolnie przed komisją się nie stawi.

Powiedziała też, że szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna nie próbował namawiać jej, aby składała wyjaśnienia przed komisją. "Widocznie wiedział, że jestem twarda i nie pójdę" - mówiła prezydent Warszawy.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne / 123RF/PICSEL

Belgia: Troje dzieci poddanych eutanazji

Od początku 2016 r. w Belgii poddano eutanazji trzy osoby poniżej 18. roku życia. Dwie z nich miały dziewięć i 11 lat.

W 2014 r. w Belgii wprowadzono prawo, według którego lekarze mogą dokonać eutanazji na nieuleczalnie chorym dziecku, jeśli tylko maluch sobie tego zażyczy, a rodzina się zgodzi. Przez długi czas nikt z tego przepisu nie skorzystał.



Zdjęcie Polscy turyści przez odwołany lot linii Ryanair, utknęli dziś w Bułgarii / Fot. Stanislaw Kowalczuk / East News

Polscy turyści utknęli w Bułgarii

Co najmniej kilkadziesiąt polskich turystów musi zostać dłużej w Bułgarii ponieważ Ryanair odwołał loty z powodu strajku swoich pracowników.



Do Krakowa nie mógł powrócić m.in. Łukasz. - O odwołanym locie dowiedzieliśmy się 10 godzin przed planowanym odlotem. Przewoźnik zaproponował nam dwie opcje - albo zwrot pieniędzy, albo darmowy lot w innym terminie i do innego miasta. Dzień później mogliśmy lecieć do Warszawy, ale te bilety błyskawicznie się rozeszły. Dopiero pięć dni później do Krakowa. Poprosiliśmy więc o zwrot pieniędzy - powiedział Interii Łukasz.



Zdjęcie Kardynał Kazimierz Nycz / Stanisław Kowalczuk / East News

Kard. Nycz: Kandydatów do kapłaństwa jest dużo mniej