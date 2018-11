Festiwal, który budzi emocje

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina to jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń muzycznych na świecie i jeden z niewielu istniejących konkursów monograficznych, który we wszystkich etapach wykorzystuje utwory jednego kompozytora. To też jedyna w swoim rodzaju muzyczna rywalizacja, która jej laureatom otwiera drzwi do kariery, a na czas trwania konkursu zmienia statecznych melomanów w grupę rozentuzjazmowanych kibiców.

O atmosferze towarzyszącej pokazom pisał przed niespełna pięćdziesięciu laty krytyk muzyczny i publicysta, Jerzy Waldorff. - W tych dniach całe miasto mówi tylko o grze na fortepianie i każdy taksówkarz zna się najlepiej na tym, jak trzeba wykonać finał "Sonaty b-moll". W tramwajach i autobusach ludzie skaczą sobie do oczu w walce o swoich faworytów do nagród. Przed gmachem Filharmonii tłumy tych, co nie dostali się do środka. Czasem trzeba wzywać na pomoc milicję, ale nie zawsze to pomaga! Równie entuzjastycznie zachowywała się publiczność na widowni. Jedni typowali swoich faworytów, inni bronili ulubieńców i atakowali ich przeciwników. A od niedawna, kiedy zmagania pianistów śledzone są również w kanałach społecznościowych, temperatura współzawodnictwa jest jeszcze wyższa.

Jest bowiem komu kibicować. Jerzy Waldorff twierdził, że uczestnicy Konkursu Chopinowskiego dzielą się na dwie grupy: poprawnych i buntowników. Do gatunku tych drugich należał w 1980 roku Ivo Pogorelić, wtedy 22-letni absolwent Konserwatorium Moskiewskiego. Prawdopodobnie jedyny pianista w historii konkursu, który zasłynął tym, że go nie wygrał. Muzyka charakteryzowały rozczochrane włosy, pozornie niedbały ubiór i w bardzo odważny, indywidualny sposób interpretowania Chopina. Jednych jego gra oburzała, innych urzekała. Słynna pianistka Marta Argerich nazwała Pogorelicia geniuszem, a kiedy muzyk nie został dopuszczony do finału, odeszła z grona jurorów konkursu i nigdy potem w nim nie zasiadła. W 2010 roku podczas XVI edycji Konkursu, publiczność opłakiwała zaś Austriaka Ingolfa Wundera - jej faworyta, który zdobył drugie miejsce. Laureatką została Rosjanka, “poprawna" Yulianna Avdeeva, o której komentatorzy mówili, że jest typem artystki o świetnym warsztacie, ale nierozumiejącej ducha muzyki Chopina. "Casus Pogorelicia przy tym to małe ziarenko" - napisał wtedy jeden z krytyków muzycznych.

Na wywołaniu niemal sportowych emocji, które do dzisiaj towarzyszą konkursowi, zależało przed 90 laty profesorowi Jerzemu Żurawlewowi. Inicjator powstania Konkursu Chopinowskiego był pedagogiem i pianistą, który w wieku zaledwie 8 lat zachwycił swoją grą samego Jana Ignacego Paderewskiego. Późniejszemu rektorowi konserwatorium w Warszawie zależało na wzbudzeniu zainteresowania muzyką Fryderyka Chopina wśród młodzieży. Po I wojnie światowej w muzyce pojawiły się prądy neoklasyczne i utwory Chopina grano coraz rzadziej. Twierdzono, że są zbyt romantyczne. Dla pianistów i muzykologów spuścizna kompozytora stanowiła na początku XX wieku zagadkę interpretacyjną. Jedni nazywali ją "cieplarnianą i chorobliwą", inni sprowadzali do "spowitego krepą sztandaru narodowej niewoli". Zwracano też uwagę, że brak świadomości dotyczącej charakteru i stylu, w jakim mają być wykonywane utwory sprawiał, że poszczególni interpretatorzy często wypaczali formę kompozycji Chopina. Konkurs, którego powstanie zainicjował profesor Żurawlew miał zaś wyłonić najlepszego interpretatora twórczości polskiego kompozytora.

Początki konkursu były trudne. - Spotkałem się z absolutnym niezrozumieniem, obojętnością, a nawet niechęcią. W Ministerstwie oznajmiono, że nie ma na to środków [...], a w ogóle pomysł jest nierealny do wykonania(...) Nie poddawałem się; wysiadywałem godzinami pod drzwiami dygnitarzy w Ministerstwie, znosiłem wiele upokorzeń - wspominał po latach Żurawlew. Jednak opinia muzyków była jednomyślna: Chopin jest tak wielki, że sam się obroni. Plany udało się zrealizować dzięki zmianie władzy w Polsce. Sprawą konkursu zainteresował się prezydent Ignacy Mościcki, wielki entuzjasta muzyki, który nie tylko poparł jego powstanie ale też objął festiwal swoim patronatem.

Pierwsza edycja konkursu chopinowskiego odbyła się w dniach 23 - 30 stycznia 1927 roku. W Sali Koncertowej Filharmonii Warszawskiej swoje umiejętności zaprezentowało 26 uczestników z 8 krajów. Zwycięzcą został absolwent Konserwatorium Moskiewskiego Lew Oborin. Pięć lat później do rywalizacji stanęło już 200 muzyków. Na zwycięstwo polskiego pianisty trzeba było czekać do 1949 roku. Czwartą edycję konkursu wygrała Halina Czerny - Stefańska, ex aequo z Bellą Dawidowicz. Od tego roku konkurs jest organizowany regularnie co 5 lat. Od XV edycji w 2005 roku - po raz pierwszy w historii - przesłuchania można było oglądać na żywo dzięki specjalnej aplikacji mobilnej i smart TV. Pod fotografiami uczestników pojawiały się wirtualne brawa - setki komentarzy, udostępnień i tysiące polubień. Najbliższy konkurs odbędzie się w 2020 roku. Przed miesiącem na stronie wydarzenia zamieszczono informację, że sprzedaż biletów na najbliższą edycję konkursu rozpocznie się 1 października 2019 roku.

