Wirtuoz, kompozytor i mąż stanu - Ignacy Jan Paderewski jest od dzisiaj również Ikoną Kultury stu lat Niepodległej Polski. Na pianistę padło 30 procent głosów. Wybierający docenili połączenie artystycznego kunsztu Paderewskiego z jego dyplomatycznymi staraniami, które bardzo przysłużyły się powstaniu II Rzeczpospolitej. Oprócz niego, internauci najczęściej wskazywani Międzynarodowy Konkurs Chopinowski i trio, któremu przewodził Jacek Kaczmarski.

Zdjęcie Ikony Kultury 1918-2018 /

Kiedy, przed pięcioma miesiącami rozpoczynaliśmy cykl Ikon Kultury i pisaliśmy o Ignacym Paderewskim, mijało akurat sto jeden lat od wejścia artysty 28 sierpnia 1917 roku w skład Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu. Został jego przedstawicielem w Stanach Zjednoczonych. - Będę mówić o Polsce i ludzie będą zmuszeni myśleć o Polsce, a to jest właśnie sposób dzięki któremu Polska trafi do myśli i czynów tych ludzi - powtarzał wirtuoz. I nie pomylił się, bo dzięki jego misji, do której przyczyniła się ogromna popularność pianisty w USA, prezydent Thomas Woodrow Wilson wygłosił w Kongresie słynne, pokojowe orędzie, którego 13. punktem było przywrócenie światu wolnej i niepodległej Polski.

Reklama

Wasz wybór Ignacego Jana Paderewskiego na Ikonę Kultury zbiegł się z setną rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Rozpoczęło się ono 27 grudnia 1918 roku, dzień po przyjeździe pianisty do Poznania, kiedy to Paderewskiego witały na Dworcu Letnim tłumy mieszkańców miasta. Artysta nie przyjechał aby zagrzewać do boju tylko rozmawiać o włączeniu ziem zaboru pruskiego do II Rzeczpospolitej. Aby nie podburzać nastrojów zamknął się w hotelu pod którym jednak szybko zgromadził się tłum Polaków i Niemców. Do dziś nie wiadomo, kto oddał pierwszy strzał początkujący powstanie - jedyne w dziejach Polski, które - podobnie jak starania dyplomatyczne Paderewskiego - zakończyło się zwycięstwem.

Drugą, najczęściej wskazywaną przez internautów Ikoną Kultury jest Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F.Chopina. Na jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń muzycznych na świecie, które od 1927 roku, co pięć lat, zamienia statecznych melomanów w rozentuzjazmowanych kibiców, głosował co 10. uczestnik plebiscytu. Konkurs Pianistyczny im. F.Chopina jest też wydarzeniem o którym głośno na całym świecie, a przy jego okazji - głośno jest o Polsce i Warszawie. Trzecią, brązową Ikonę Kultury internauci przyznali wspaniałemu trio: Jackowi Kaczmarskiemu, Przemysławowi Gintrowskiemu i Zbigniewowi Łapińskiemu. Legendarni, niezapomniani pieśniarze przez lata komunizmu podtrzymywali Polaków na duchu. Również przestrzegali, choć - trzeba przyznać - ich przestrogi nie zawsze trafiały do serc.

Wybór Ikony Kultury nie był łatwy. Głosujący musieli wskazać spośród ponad 30 Ikon, m.in. Jana Kiepury, Agnieszki Osieckiej, Eugeniusza Bodo, Jerzego Grotowskiego czy Tadeusza Kantora. Wcześniej, aby przybliżyć sylwetki artystów, o każdym z nich pisaliśmy. Zdajemy sobie jednak sprawę, że wielu wspaniałych przedstawicieli kultury ostatniego stulecia zostało w plebiscycie pominiętych. Wynikało to nie z naszej ignorancji ani braku szacunku dla nich, tylko z ograniczeń czasowych. Na prezentację Ikon mieliśmy niespełna 5 miesięcy.

Cieszymy się, że razem z Interią w wyborze Ikony Kultury uczestniczyło kilka tysięcy osób. Cieszy nas też fakt, że żadna z proponowanych przez nas Ikon nie została pominięta podczas głosowania. Wszystkim uczestnikom plebiscytu dziękujemy.