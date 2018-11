17 migrantów utopiło się podczas przeprawy do Hiszpanii

Siedemnastu migrantów utopiło się podczas przeprawy morskiej z Afryki Północnej do Hiszpanii kontynentalnej - informację tę oficjalnie podała we wtorek hiszpańska policja. Do tragicznych zdarzeń doszło u wybrzeża Melilli oraz Kadyksu.

Zdjęcie Migranci na pontonie (arch.) /AFP

We wtorek przed południem policja potwierdziła śmierć 13 migrantów, którzy utopili się podczas próby przepłynięcia Cieśniny Gibraltarskiej. Do wypadku doszło krótko po odbiciu od brzegów Maroka, w pobliżu Melilli, hiszpańskiej enklawy w Afryce Północnej.

Osoby, które wypadły za burtę, zmierzały do kontynentalnej Hiszpanii w dwóch łodziach. Według hiszpańskich służb na dwóch jednostkach znajdowały się łącznie 93 osoby.

Wszyscy spośród 80 uratowanych przez hiszpańską straż przybrzeżną to obywatele państw Afryki Subsaharyjskiej. Wśród nich jest pięć kobiet.

"Uratowani migranci zostali już przetransportowani do ośrodka dla uchodźców w Melilli. Zostaną przesłuchani przez policję" - poinformowało źródło policyjne.

Również we wtorek hiszpańska policja potwierdziła śmierć czterech innych afrykańskich migrantów, których łódź rozbiła się o skały przy plaży Los Canos de Meca, w prowincji Kadyks, na południu kraju.

Według hiszpańskich służb ofiary wypadku u brzegów Kadyksu podróżowały łodzią, w której znajdowało się łącznie około 40 Marokańczyków. Policja zatrzymała już 22 pasażerów tej jednostki.

Hiszpańskie służby nie wykluczają, że liczba ofiar przeprawy morskiej Marokańczyków może być większa. We wtorek po południu będą prowadzone dalsze poszukiwania ewentualnych migrantów, którzy mogli zatonąć podczas podróży przez Cieśninę Gibraltarską.