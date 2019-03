Uchodźcy i osoby ubiegające się o azyl w RFN padły ofiarą prawie dwóch tysięcy czynów karalnych - podało niemieckie MSW.

Niemieckie władze odnotowały w 2018 r. około dwóch tysięcy czynów karalnych wymierzonych w uchodźców i osoby ubiegające się o azyl oraz w schroniska dla nich. Lista czynów jest długa i sięga od obraźliwych sformułowań poprzez uszkodzenie mienia do niebezpiecznych obrażeń ciała z zabójstwem włącznie - jak wynika z odpowiedzi resortu spraw wewnętrznych RFN na interpelację klubu poselskiego partii "Lewica".

Najczęstsze ataki (1775 przypadków) wymierzone były w uchodźców, którzy przebywali poza schroniskami. W 172 przypadkach ataków na schroniska obrażenia odniosło w sumie 315 osób.

"Ideologiczna jednomyślność"

Jednocześnie, jak wskazują statystyki, ogółem liczba ataków motywowanych politycznie w porównaniu z rokiem 2017 nieznacznie się zmniejszyła. Wówczas zarejestrowano 1903 ataki na uchodźców i osoby ubiegające się o azyl oraz 312 zamachów na schroniska. Rok wcześniej (2016) doszło do 2 tys. 516 zamachów i 995 ataków.

- Akty przemocy i pogróżki z użyciem broni oraz materiałów wybuchowych są statystycznie patrząc na porządku dziennym - wskazała lewicowa deputowana do niemieckiego Bundestagu Ulla Jelpke. Jest ona zdania, że odpowiedzialność za to ponosi nie tylko AfD i inne prawicowe ugrupowania, lecz "także Unia chadecka, która korzysta z każdej okazji, by osoby szukające schronienia przedstawić jako przestępców oraz demonizować zjawisko migracji".

Wg szacunków Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA) "tematyka uchodźcza nadaje się idealnie w mocno zróżnicowanym środowisku skrajnej prawicy do generowania ideologicznej jednomyślności".

