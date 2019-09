​Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan powiedział we wtorek, że jego kraj nie będzie w stanie przyjąć kolejnej fali imigrantów z północnej Syrii. Wezwał on USA do jak najszybszego stworzenia stref bezpieczeństwa przy granicy syryjsko-tureckiej.

Zdjęcie Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan podczas spotkania przywódców Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) w Ankarze, 05.09.2019. /PRESIDENTIAL PRESS OFFICE / HANDOUT /PAP/EPA

Do Turcji uchodźcy z Syrii napływają od początku konfliktu w tym kraju, czyli od ośmiu lat. Rząd w Ankarze, który przyjął już 3,6 mln Syryjczyków, twierdzi, że w ostatnim czasie problem imigracji gwałtownie wzrósł.

Reklama

Celem tureckiego rządu jest przesiedlenie nawet miliona uchodźców do strefy buforowej w północno-wschodniej Syrii, w której większość stanowią Kurdowie. Najpierw jednak Ankara i Waszyngton chcą oczyścić obszar z kurdyjskiej milicji Ludowe Jednostki Samoobrony (YPG). W niedzielę rozpoczęły się wspólne patrole tureckich i amerykańskich wojsk w tym regionie.

Równocześnie wiceminister spraw zagranicznych Turcji Faruk Kaymakci zapowiedział we wtorek, że w najbliższym czasie kanclerz Niemiec Angela Merkel odwiedzi Ankarę, by wspólnie z tureckim rządem przedyskutować kwestię wzajemnej pomocy w sprawie migracji.

Erdogan w ostatnim czasie zaczął ponownie grozić państwom zachodnim, że jeżeli nie będą spełniać jego żądań otworzy on azylantom bramy do Europy. Na mocy zawartego w 2016 roku porozumienia Unia Europejska przekazała od tego czasu Turcji 6,7 mld dolarów w zamian za zatrzymanie napływu imigrantów.