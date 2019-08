Do wybrzeży Lesbos dotarło w czwartek z Turcji na szesnastu łodziach i kutrach 650 migrantów. To największa grupa, jaka dotąd wylądowała w ciągu jednego dnia na greckiej wyspie.

Zdjęcie Do Grecji dociera największa od trzech lat fala migrantów /LOUISA GOULIAMAKI /AFP

Migranci zostali umieszczeni w zatłoczonym obozie Moria na Lesbos, w którym znalazło się teraz 11 tys. osób, chociaż był obliczony na nie więcej niż trzy tysiące. Wśród nich jest 240 nieletnich.

"Jesteśmy zaskoczeni. Tak masowego napływu migrantów, jak ten w postaci jednorazowego lądowania na Lesbos, nie widzieliśmy od 2016 r." - oświadczył w piątek rzecznik przedstawicielstwa Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców (UNHCR) Boris Czeszirkow.

Szef greckiego MSZ Nikos Dendias wezwał do siebie ambasadora tureckiego w Atenach, by wyrazić "głębokie niezadowolenie" z powodu niewywiązywania się przez Ankarę z zobowiązań podjętych we wspólnej deklaracji podpisanej przez Turcję i Unię Europejską w marcu 2016 r. Po zawarciu tego porozumienia liczba migrantów docierających do greckich wybrzeży z Turcji radykalnie zmalała.

W 2015 r. do krajów UE napłynęło ponad milion migrantów i uchodźców, wielu z nich z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki dotkniętych konfliktami wojennymi.

W ciągu ostatnich trzech lat z Grecji powróciło dobrowolnie do swych krajów ok. 17 tys. migrantów - podała Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM). Wśród nich najwięcej było Pakistańczyków (4292), Irakijczyków (4187), Gruzinów (1972), Algierczyków (1308) i Afganistańczyków (1295).

Jednak od początku sierpnia znów z dnia na dzień wzrasta napływ uchodźców docierających z Turcji na wyspy greckie. Według greckiego MSZ, jest on trzykrotnie większy niż przed rokiem i po raz pierwszy od 2016 r. liczba uchodźców w obozach przekroczyła 20 tys.

Premier Kiriakos Micotakis oświadczył w czwartek podczas wizyty w Berlinie, że Grecja uczyni wszystko, co w jej mocy, aby przyspieszyć powrót tych uchodźców do Turcji, a jednocześnie polepszyć warunki pobytu w greckich obozach dla migrantów.

Micotakis i kanclerz Niemiec Angela Merkel w trakcie rozmów ponownie podkreślali konieczność sformułowania wspólnej europejskiej polityki w sprawach azylu dla uchodźców.