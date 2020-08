Siedmiu mężczyzn zginęło, a pięciu zostało rannych w wypadku przewożącego migrantów samochodu, do którego doszło w środę (5 sierpnia) przed pierwszą nad ranem czasu lokalnego w okolicach położonego na północnym wschodzie Grecji miasta Aleksandrupoli - poinformowała policja.

Jadący autostradą samochód wjechał na teren, na którym prowadzone były roboty drogowe, i uderzył w cementową bazę, na której mają zostać zainstalowane bramki poboru opłat - opisuje zdarzenie policja. Według niej pojazd przewoził migrantów, którzy najprawdopodobniej niedawno dostali się do Grecji.

Reklama

Władze przekazały, że w wypadku zginęło siedem osób, pięć zostało rannych, z czego dwie ciężko. Wszyscy poszkodowani to mężczyźni, nie poinformowano o ich narodowości.

Tysiące migrantów zmierza do Grecji z sąsiedniej Turcji, licząc na to, że uda im się dostać do bogatych krajów północnej Europy - przypomina agencja AP. Większość z nich próbuje przedostać się na położone na Morzu Egejskim blisko tureckiego wybrzeża greckie wyspy, ale część przekracza granice lądową między tymi państwami.