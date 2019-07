Coś drgnęło w sporze na temat europejskiej polityki imigracyjnej. 14 krajów popiera propozycję kompromisu relokacji migrantów uratowanych na morzu.

Połowa krajów członkowskich UE gotowa jest przystać na niemiecko-francuską propozycję nowego mechanizmu relokacji uchodźców uratowanych na morzu - poinformował prezydent Francji Emmanuel Macron. Jest to wynik poniedziałkowego (22.07.2019) spotkania ministrów spraw zagranicznych i spraw wewnętrznych UE w Paryżu. Prezydent nie podał, żadnych szczegółów, wyjaśnił tylko, że nowa inicjatywa będzie realizowana "szybko" i "automatycznie".

Niemcy gotowe do wiodącej roli

Jak podają francuskie kręgi rządowe, w gronie 14 krajów, obok Francji i Niemiec, są także Finlandia, Luksemburg, Portugalia, Litwa, Chorwacja i Irlandia, które chcą "aktywnie" uczestniczyć w tym procesie. Nie podano, jakie sześć dalszych krajów chce się przyłączyć do tego mechanizmu.

Przed spotkaniem w Paryżu niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas oświadczył, że Niemcy mogą wraz z partnerami gotowymi do niesienia pomocy, "przejąć wiodącą rolę". Jeżeli do mechanizmu tego przyłączy się dostateczna liczba krajów, mogłaby szybko zostać przezwyciężona blokada w UE, począwszy od ratowania uchodźców na morzu. Aby jednak trwale ulżyć krajom szczególnie obciążonym przez napływ imigrantów jak Włochy czy Malta, konieczna jest reforma całego europejskiego systemu azylowego - podkreślił niemiecki minister.

Włochy trzymają się z dala

Włoski minister spraw wewnętrznych Matteo Salvini nie wziął udziału w spotkaniu w Paryżu, nazwał je potem za to "fiaskiem". W piśmie do swojego francuskiego kolegi resortowego Christophe’a Castanera ostrzega on przed następstwami decyzji, "które zostały podjęte tylko w Paryżu i Berlinie".

- Kto chce rozmawiać o uchodźcach, ten powinien przyjechać do Rzymu - zaznaczył Salvini.

Dyrektor generalny Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) Antonio Vitorino i Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców Filippo Grandi przyjęli natomiast z zadowoleniem zapowiedź wprowadzenia nowego mechanizmu rozdziału uchodźców. Jak stwierdzili we wspólnym oświadczeniu, "zespolone działania w obecnej sytuacji są w interesie wszystkich".

Spotkanie w Paryżu poprzedzone zostało przez naradę ministrów w ubiegłym tygodniu w Finlandii. Szef niemieckiego MSW Horst Seehofer poinformował wtedy, że Niemcy wraz z Francją forsują nowy mechanizm rozdziału imigrantów uratowanych na morzu. Dzięki temu mechanizmowi wyeliminowana miałaby zostać "uciążliwa procedura relokacji".

W ostatnim czasie przede wszystkim Włochy nie zezwalały na zawinięcie do ich portów statków, z uratowanymi uchodźcami na pokładzie.

