Kolejny statek z migrantami nie zostanie wpuszczony do Włoch

Statek hiszpańskiej organizacji pozarządowej Open Arms z migrantami na pokładzie nie zostanie przyjęty we Włoszech. Poinformował o tym włoski wicepremier i minister spraw wewnętrznych Matteo Salvini.

Zdjęcie Statek Open Arms, zdj. ilustracyjne /LOUISA GOULIAMAKI /AFP

Napisał on w południe na swoim koncie na Facebooku, że statek Open Arms "może zapomnieć o wpłynięciu do jakiegokolwiek włoskiego portu". Poinformował, że jednostka dziś rano w wielkim pośpiechu, by uprzedzić łodzie libijskiej straży przybrzeżnej, wpłynęła na wody libijskie i przeładowała na swój pokład 50 migrantów.

Matteo Salvini wyjaśnił, że statek nie zostanie przyjęty przez Włochy, bo pływa pod hiszpańską banderą, został wynajęty przez hiszpańską organizację, a najbliższym bezpiecznym portem jest Malta.

W wywiadzie dla włoskich mediów wicepremier powiedział, że statki zagranicznych organizacji pozarządowych nie będą wpuszczane do włoskich portów bez względu na to, czy na pokładzie są migranci. Identyczną decyzję podjęła Malta.