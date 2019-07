Minister spraw wewnętrznych Włoch Matteo Salvini nie wyraził zgody na zejście na ląd ponad 40 migrantów z pokładu żaglowca Alex organizacji pozarządowej, który w sobotę po południu zawinął do portu na Lampedusie. Jednostka wpłynęła tam mimo zakazu władz kraju.

Zdjęcie Statek z migrantami przybija do portu na Lampedusie /PAP/EPA

"Nie zgadzam się na zejście na ląd przez tych, którzy lekceważą włoskie prawo i pomagają przemytnikom" - oświadczył Salvini, odnosząc się do włoskiej organizacji pozarządowej Mediterranea Saving Humans wkrótce po tym, gdy jej żaglowiec wpłynął bez pozwolenia na wyspę eskortowany przez włoskie służby.



NGO w wydanym komunikacie oświadczyła, że sytuacja higieniczna na pokładzie jest nie do zniesienia. "To jest więzienie osób. Muszą pozwolić nam wypuścić ludzi na ląd" - oświadczyła rzeczniczka NGO Alessandra Sciurba.

Salvini odparł, że zarzut więzienia ludzi jest "śmieszny".

Przedstawiciele organizacji stojący na nabrzeżu na Lampedusie poprosili włoskie służby o dostarczenie na pokład wody pitnej i natychmiastowe przysłanie lekarza z powodu, jak wyjaśnili, "kryzysowej sytuacji sanitarnej".

Interwencja niemieckiego ministra

Włoskie media informują, że minister spraw wewnętrznych Niemiec Horst Seehofer zaapelował w liście do Salviniego, by zmienił swą politykę migracyjną.

"Proszę cię pilnie o ponowne przemyślenie twojego stanowiska w kwestii zamknięcia włoskich portów" - napisał szef niemieckiego MSW.

Salvini odpowiedział mu: "Rząd niemiecki prosi mnie, bym otworzył porty dla łodzi? Absolutnie nie. Prosimy natomiast rząd Merkel o wycofanie niemieckiej bandery ze statków, które pomagają handlarzom i przemytnikom ludzi, i o repatriację tych, którzy ignorują włoskie prawo".

Niedaleko Lampedusy stoi też niemiecki statek organizacji pozarządowej Alan Kurdi z kilkudziesięcioma migrantami, uratowanymi z łodzi. Także jego załoga czeka na zgodę na wpuszczenie do włoskiego portu.

"Statek jest niemiecki. Mogą płynąć do Niemiec" - stwierdził wcześniej minister Salvini.