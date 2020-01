Policja w Północnej Macedonii poinformowała w środę, że podczas rutynowej kontroli znalazła w ciężarówce 36 imigrantów, którzy najprawdopodobniej wjechali na teren kraju nielegalnie z Grecji. Kierowca został zatrzymany.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /TOBIAS SCHWARZ /AFP

Policja zatrzymała pojazd do kontroli we wtorek (14 stycznia) w pobliżu miasta Strumicaw, w południowo-wschodniej części kraju.

W ciężarówce było 21 Syryjczyków, dziewięciu Afgańczyków, trzech Pakistańczyków, dwie osoby z Iraku i jedna z Kamerunu.

Wszyscy zostali przewiezieni do ośrodka detencyjnego dla imigrantów w mieście Gewgelija. Będą tam oczekiwać na deportację do Grecji, która zmaga się z największym napływem migrantów z Turcji przez Morze Egejskie od 2015 r., kiedy do Europy przybył ponad milion uchodźców.

Prokuratura Macedonii Północnej poinformowała też w środę o innej sprawie związanej z przemytem ludzi. Niemka i Włoszka są podejrzane o próbę przemytu trzech mężczyzn z Grecji do Macedonii Północnej samochodem na niemieckich tablicach. Miało do tego dojść 5 stycznia. Według prokuratury, mężczyźni otrzymali fałszywe holenderskie, szwedzkie i niemieckie dowody tożsamości. Imigranci mieli dotrzeć do Austrii. Kobietom grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.