Na Morzu Śródziemnym uratowano 216 migrantów

Straż przybrzeżna Malty przejęła i przewiozła na wyspę ponad 200 migrantów z dwóch uszkodzonych pontonów, zmierzających do Włoch. Włoski minister spraw wewnętrznych i wicepremier Matteo Salvini podziękował maltańskim władzom.

Zdjęcie Akcja ratunkowa na Morzu Śródziemnym, zdj. ilustracyjne /LOUISA GOULIAMAKI /AFP

Oba pontony wypłynęły z Libii. 216 migrantów, w tym wiele kobiet i dzieci, pochodzi z 6 krajów, w tym z Maroka i Bangladeszu. Wicepremier Salvini przypomniał, że wczoraj libijska straż przybrzeżna, dzięki jednostkom ratunkowym dostarczonym przez Włochy, uratowała blisko 300 migrantów w pobliżu Trypolisu. Podkreślił, że to efekt nacisków, porozumień i współpracy włoskiego rządu z władzami Malty i Libii.



Dziś nad ranem do włoskiej wyspy Lampedusa dotarła łódź z 57 migrantami. Od czwartku, korzystając z dobrej pogody, z Libii do Włoch przypłynęło 12 małych jednostek. 150 migrantów trafiło do ośrodków dla uchodźców. W sumie w tym roku przez Morze Śródziemne dotarło do Italii 1500 migrantów - blisko połowa w tym miesiącu.