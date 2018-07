Niemcy deportowali 69 Afgańczyków

Niemieckie władze poinformowały o deportowaniu do Afganistanu 69 osób, których wnioski o azyl zostały odrzucone. Samolot z Monachium, przewożący Afgańczyków, wylądował w Kabulu rano w środę.

Zdjęcie Migranci (zdj. ilustracyjne) / Mohammad Abu Ghosh Xinhua / eyev /East News

Był to jeden z największych zbiorowych lotów deportacyjnych zorganizowanych przez Niemcy - zaznacza AP.

Joachim Herrmann, szef MSZ Bawarii, gdzie mieszkało 51 deportowanych Afgańczyków, poinformował, że w ostatnim czasie niemieckie władze federalne zgodziły się na nieograniczone przeprowadzanie deportacji do Afganistanu. Wcześniej deportacje były ograniczone jedynie do osób z wyrokami.

Deportacje do Afganistanu są krytykowane przez organizacje praw człowieka ze względu na pogarszającą się sytuację w tym kraju. Głównie chodzi nasilające się tam ataki i zamachy bombowe ze strony talibów i Państwa Islamskiego (IS). W ubiegłym roku w ponad 20 zamachach w stolicy kraju, Kabulu, zginęło około 500 osób, a w styczniu br. już ok. 150.