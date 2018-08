Rekordowy napływ migrantów. Rozmowy KE z Hiszpanią

Komisja Europejska deklaruje, że pomoże Hiszpanii, zmagającej się ze zwiększoną falą migracyjną. Dziś na rozmowy z władzami w Madrycie leci unijny komisarz do spraw migracji Dimitris Awramopulos.

Zdjęcie Migranci, którzy przybyli do Hiszpanii /JORGE GUERRERO /AFP

W związku z uszczelnieniem szlaków migracyjnych we wschodniej i środkowej części Morza Śródziemnego oraz zmniejszonego napływu uciekinierów do Włoch i Grecji, teraz Półwysep Iberyjski jest wybierany jako cel ich podróży z Afryki Północnej do Europy.

Reklama

Tydzień temu do brzegów Andaluzji z Maroka dotarło około tysiąca osób, co było rekordowym dniem pod względem napływu migrantów. Rząd w Madrycie poprosił Brukselę o pomoc - 30 mln euro.

"Otrzymaliśmy prośbę od Hiszpanii, przewodniczący Juncker zapewnił, że Komisja przekaże pieniądze tak szybko, jak to możliwe. Na razie nie mogę podać konkretnej kwoty" - powiedziała rzeczniczka Komisji Mina Andreeva.

Nie jest wykluczone, że o wysokości pomocy poinformuje dziś unijny komisarz do spraw migracji podczas wizyty w Hiszpanii.

Komisja Europejska przyznaje też, że konieczne będzie wzmocnienie nadzoru granic Maroka. Bruksela rozmawiała już o tym z władzami w Rabacie, m.in. o zakupie sprzętu dla służb ochrony granic.