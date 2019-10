Od początku roku na Morzu Śródziemnym zginęło ponad tysiąc migrantów – przekazała Organizacja Narodów Zjednoczonych. To szósty rok z rzędu, kiedy statystyki osiągnęły ten poziom.

Agencja ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) wezwała we wtorek (1.10.2019) państwa Unii Europejskiej, by reaktywować działania poszukiwawcze i ratownicze na Morzu Śródziemnym. Zaapelowała również, aby kraje UE dostrzegły, że kluczową rolę w ratowaniu życia migrantów na morzu odgrywają statki należące do organizacji pozarządowych.

"Nie można dopuścić do tego, by tragedia rozgrywająca się na Morzu Śródziemnym była kontynuowana" - zaapelował Charlie Yaxley, rzecznik UNHCR.

"Rzeź na morzu"

- Ta szokująca liczba prawie 1000 ofiar śmiertelnych wynika z powodu narastającej fali antyimigranckich nastrojów w polityce na całym świecie, twardej postawy i absolutnej wrogości wobec migrantów uciekających przed przemocą i ubóstwem. Ta rzeź na morzu boli nas wszystkich. Zawstydza nas wszystkich - powiedział Leonard Doyle, rzecznik Organizacji ds. Migracji (IOM).

Śmiertelne szlaki

Organizacja poinformowała, że do 29 września 2019 roku na centralnym szlaku śródziemnomorskim, łączącym wybrzeże Afryki z Maltą i włoskimi wodami terytorialnymi zginęło w sumie 659 migrantów. To niemal dwie trzecie całkowitej liczby zgonów w basenie Morza Śródziemnego odnotowanej w tym roku. Kolejne 66 ofiar utonęło, próbując przeprawić się przez wschodni szlak Morza Śródziemnego, łączący Turcję i Syrię z wodami u wybrzeży Grecji i Cypru. Z kolei 269 ofiar śmiertelnych odnotowano na wodach pomiędzy Afryką Północną a Hiszpanią.

Dane te - jak zaznaczył IOM - choć tragiczne, są najniższe od 2014 roku. Spadek liczby ofiar śmiertelnych na morzu nie jest jednak związany ze wzrostem bezpieczeństwa na szlakach, ale z tym, że coraz mniej osób podejmuje się próby przeprawy przez morze do Europy - podkreśla organizacja.

Morze Śródziemne wciąż pozostaje najbardziej śmiertelną drogą migracyjną na świecie.

Według danych UNHCR i Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM), od 2014 roku podczas przepraw przez Morze Śródziemne zginęło już ponad 15 tysięcy migrantów.



- Pokazuje to, że pilnie potrzebne są inne, bezpieczne alternatywy dla migrantów poszukujących lepszego życia - zaapelował IOM.

Problem dotyka też obu Ameryk

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji podkreśliła, że z problemem śmiertelnych przepraw migrantów na łodziach boryka się nie tylko Europa, ale także obie Ameryki. Od początku tego roku na wodach Ameryki Północnej i Południowej zginęło już niemal 600 migrantów. IOM podkreśla, że liczba ta nigdy wcześniej nie była tak duża w tak krótkim czasie - zaledwie dziewięciu miesięcy.

