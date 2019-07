W Cara di Mineo na Sycylii zamknięto największe w Europie centrum dla migrantów ubiegających się o azyl. Ośrodek, w którym mieszkało 4 tys. osób, był opanowany przez nigeryjską mafię.

Imigranci docierają do Europy, zdj. ilustracyjne

Zamknięcia centrum dokonał wicepremier i minister spraw wewnętrznych Matteo Salvini.



"Nigeryjska mafia miała tu swoje lokalne centrum dowodzenia. Włoskie państwo łożyło 100 tys. euro na centrum handlu narkotykami w prowincji Katania. To było nienormalne" - mówił polityk.



Działająca w ośrodku nigeryjska mafia przejęła również kontrolę nad prostytucją i gangami włamywaczy. Centrum powstało w 2011 r. w miasteczku opuszczonym przez amerykańskich wojskowych i ich rodziny, w pobliżu bazy wojskowej i lotniska Sigonella.



Podczas konferencji prasowej wicepremier Salvini poinformował, że napisał list do władz Tunezji, w którym apeluje, by lepiej pilnowały swego wybrzeża. 40 proc. migrantów docierających przez Morze Śródziemne do Włoch wyrusza z tunezyjskich portów.