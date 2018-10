Turcja: Wypadek ciężarówki z migrantami. Wzrósł bilans ofiar

Do 22 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wypadku drogowego, do którego doszło w niedzielę rano na zachodzie Turcji - poinformowały tureckie media. 13 osób odniosło obrażenia i zostało przewiezionych do szpitala.

Zdjęcie Wypadek ciężarówki z migrantami w Turcji /PAP/EPA

Wśród ofiar śmiertelnych jest dwoje dzieci, dwoje niemowląt i kobieta w ciąży.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Kierowca, 35-letni Turek, który przeżył, powiedział policji, że skręcił kierownicą, aby uniknąć nadjeżdżającego pojazdu.

W sprawie wszczęto śledztwo.

Ciężarówka wioząca migrantów spadła z autostrady z wysokości 20 metrów. Migranci jechali z miasta Aydin, stolicy prowincji o tej samej nazwie, do Izmiru na zachodnim wybrzeżu Turcji. Prawdopodobnie chcieli dostać się na półwysep Dilek, położony jedynie kilka kilometrów od wyspy Samos w Grecji. Policja nie podała narodowości ofiar.

Niemal codziennie greckie siły bezpieczeństwa znajdują grupy migrantów, próbujących przedostać się z Turcji do Włoch i Niemiec, bez rejestrowania się w Grecji.