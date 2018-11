Włochy naciskają na Tunezję w sprawie repatriacji

Premierzy Włoch i Tunezji spotkali się w piątek w Tunisie i omówili problem nielegalnej imigracji z Tunezji do Włoch. Włochy chcą, by Tunezja wykazywała się "większą elastycznością" przy repatriacji Tunezyjczyków, którzy nielegalnie dostali się do Włoch.

Zdjęcie Jusef Szahid (z lewej) i Giuseppe Conte w Tunisie /AFP

Premier Tunezji Jusef Szahid poinformował szefa rządu włoskiego Giuseppe Conte, że od stycznia 2018 roku 9 tys. osób usiłowało nielegalnie dostać się z Tunezji do Włoch. Szahid zapewnił, że Tunezja podejmuje ogromne wysiłki, by temu zjawisku przeciwdziałać, i w tym roku zapobiegła 1300 próbom nielegalnego dostania się do Europy.

Według danych włoskiego MSW w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2018 roku z Tunezji do Włoch przedostało się 4487 Tunezyjczyków, podczas gdy w całym 2017 roku liczba ta wynosiła 6092. Znaczna część migrantów udających się z Tunezji do Włoch pochodzi też z Afryki subsaharyjskiej.

Rząd włoski chce zwiększyć dopuszczalną obecnie liczbę 80 repatriacji tygodniowo. Sprzeciwiają się temu jednak tunezyjskie organizacje pozarządowe.

W końcu września władze tunezyjskie informowały o zatrzymaniu od stycznia 2018 roku 8,4 tys. osób próbujących nielegalnie przedostać się przez Morze Śródziemne do Włoch, w tym 700 osób zaangażowanych w przemyt ludzi.