W ciągu ostatniego roku do Włoch przybyło ponad 21 tysięcy migrantów - poinformowało włoskie MSW w raporcie przedstawianym tradycyjnie 15 sierpnia. W porównaniu z okresem od 1 sierpnia 2018 do końca lipca 2019 roku zanotowano wzrost o 148 procent.

Zdjęcie Łódź z migrantami przybyłymi na Lampedusę 1 sierpnia 2020 /ALBERTO PIZZOLI/ AFP /AFP

Wśród migrantów jest około 2800 nieletnich bez opieki.

Reklama

W ogłoszonym sprawozdaniu zaznacza się, że w ostatnim roku większość migrantów (ponad 16 tysięcy) przypłynęło do Włoch samodzielnie, to znaczy małymi łodziami. Około 5 tysięcy zaś zabrały z dryfujących pontonów załogi statków, głównie jednostek organizacji pozarządowych patrolujących Morze Śródziemne i ratujących migrantów.

Migranci odpływają głównie z brzegów Tunezji i Libii. Tunezyjczycy stanowią ponad jedną trzecią wszystkich przybyłych. Na drugim miejscu są obywatele Bangladeszu.

Od początku sierpnia ubiegłego roku do końca lipca obecnego roku do innych krajów UE wysłano z Włoch 622 osoby ubiegające się o azyl; głównie do Francji i Niemiec. Oznacza to znaczny wzrost relokacji, o 167 procent w porównaniu z rokiem poprzednim.

Spadła natomiast liczba nielegalnych imigrantów odsyłanych do kraju pochodzenia, co wiąże się - jak wyjaśniło MSW - z częściowym zawieszeniem tej procedury z powodu pandemii.

Według danych ministerstwa obecnie w ośrodkach pobytu dla migrantów we Włoszech przebywa 86 tysięcy osób. To prawie o jedną piątą mniej niż przed rokiem.

Status uchodźcy otrzymało 11 procent przybyszów, którzy o to wnioskowali.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)