Włochy: Wybuch na jachcie z migrantami

​We Włoszech u wybrzeży La Castella w Kalabrii doszło do eksplozji na jachcie z migrantami. Zginęły cztery osoby, dwie uważa się za zaginione. Pięć osób odniosło poważne rany.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /ALBERTO PIZZOLI /AFP

Do eksplozji doszło w momencie, gdy przeładowywano pasażerów na jednostkę włoskiej policji skarbowej, która przybyła, by odholować jacht do portu. Na pokładzie wybuchł pożar. Przypuszczalnie eksplodował zbiornik lub kanister z paliwem.

Natychmiast rozpoczęto akcję ratunkową. Z portu przypłynęły na miejsce tragedii łodzie włoskiej straży przybrzeżnej.

Jednego z ciężko rannych i poparzonych migrantów przewieziono helikopterem do szpitala w Catanzaro, a dwóch innych w ciężkim stanie trafiło do szpitala w Crotone.

Rannych zostało dwóch policjantów. Jeden złamał nogę. Trwają poszukiwania dwóch zaginionych osób.

W ciągu ostatniej nocy do Kalabrii na pokładzie kilku łodzi przybyło w sumie 80 migrantów.