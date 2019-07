Wracają propozycje dotyczące relokacji migrantów

Unijny komisarz do spraw migracji Dimitris Avramopoulos chce wprowadzenia w Unii Europejskiej tymczasowego mechanizmu podziału migrantów. Ma to związek ze wzrostem liczby nielegalnych migrantów próbujących dostać się do Europy przez Morze Śródziemne.

Zdjęcie Wracają unijne propozycje obowiązkowego rozdziału migrantów /REUTERS/Juan Medina /Agencja FORUM

W wywiadzie dla niemieckiego dziennika "Die Welt" Avramopoulos powiedział, że państwa unijne powinny szybko wypracować tymczasowe rozwiązania.

"Dopóki zreformowane zasady podziału migrantów w ramach systemu dublińskiego nie staną się rzeczywistością, wzywam wszystkie kraje unijne do szybkiego znalezienia tymczasowego rozwiązania w kwestii podziału migrantów" - apeluje unijny komisarz.

Propozycje Avramopoulosa popierają politycy opozycji w Niemczech. "Oczekuję od niemieckiego rządu, że zintensyfikuje swoje działania, aby doprowadzić do wspólnego unijnego rozwiązania. Potrzebujemy unijnego ratunkowego programu" - powiedział szef frakcji Zielonych w Bundestagu Anton Hofreiter.

Wczoraj Malta zgodziła się przyjąć niemiecki statek "Alan Kurdi" z 65 imigrantami. Wcześniej statek otrzymał zakaz wpłynięcia do portu na włoskiej wyspie Lampedusa. Dziś "Alan Kurdi" ponownie wziął na pokład na pełnym morzu, tym razem 44 imigrantów.