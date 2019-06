Gdybyście w trakcie letnich wojaży postanowili zmienić miejsce zamieszkania, pamiętajcie: nie musicie iść do urzędu, by się zameldować i wymeldować. Można to zrobić przez internet.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /LUKASZ SOLSKI /East News

Wielokrotnie miał już być zniesiony, ale wciąż obowiązuje. Zapominamy o nim, a przecież każdy, kto mieszka w Polsce, musi go dopełnić. Na szczęście od 2018 r., dzięki Ministerstwu Cyfryzacji, można to zrobić szybko i bez wychodzenia z domu. O czym mowa? O obowiązku meldunkowym.

Reklama

Jeśli masz profil zaufany - zameldujesz lub wymeldujesz się przez internet, szybko i bez zbędnych formalności.

- E-meldunek to kolejna z uruchomionych przez Ministerstwo Cyfryzacji e-usług. Naszym celem jest po prostu ułatwienie życia obywatelom. Do tej pory skorzystało z niej ponad 59 tys. osób - mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Kto musi pamiętać o meldunku? Każdy, kto mieszka w Polsce. Dotyczy to nie tylko polskich obywateli (w tym dzieci), ale i cudzoziemców.

Na czym polega obowiązek meldunkowy? Do wyboru mamy kilka możliwości. Jeśli, np. kupiliśmy mieszkanie i chcemy tam mieszkać na stałe - wybieramy meldunek na pobyt stały. Jeśli wynajmujemy mieszkanie, ale z zamiarem pobytu w nim na okres dłuższy niż trzy miesiące - zgłaszamy pobyt czasowy. Do naszych obowiązków należy także poinformowanie urzędu o wyjeździe za granicę (powyżej sześciu miesięcy). Po powrocie do kraju - nie zapomnijmy tego zgłosić.

Kiedy dopełnić obowiązku? Jeśli jesteś obywatelem Polski - masz na to 30 dni od dnia przybycia do nowego miejsca pobytu. Taki sam termin przewidziano dla obywateli UE, Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu. Przyjezdni z innych krajów muszą zameldować się w terminie czterech dni od przybycia do Polski.

Jak to zrobić? Najszybciej przez internet. Może to zrobić każdy, kto posiada profil zaufany. Aby dopełnić wszystkich formalności niezbędne będzie także potwierdzenie, że masz prawo do mieszkania (jeśli meldunek jest na pobyt stały), czyli np. umowa najmu, odpis z księgi wieczystej, postanowienie sądu. Jeśli takiego prawa nie masz, niezbędne będzie załączenie oświadczenia właściciela lokalu, potwierdzające twój pobyt w danym miejscu, a także dokument zaświadczający, że wynajmujący ma prawo do tego mieszkania.

- Składając wniosek online należy dołączyć wszystkie potrzebne dokumenty. Może zdarzyć się tak, że urzędnik poprosi nas o ich oryginały. Warto sprawdzać swoją skrzynkę na ePUAP, by nie przegapić wiadomości z urzędu - mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Przez internet możemy także sprawdzić, czy urzędnik już nas zameldował. Wystarczy sprawdzić swoje dane w rejestrze PESEL. Aby to zrobić - również potrzebujemy profilu zaufanego. To kolejny dowód na to, że naprawdę warto go mieć - dodaje szef Ministerstwa Cyfryzacji.

Cały proces zajmuje kilka minut. Na początek wejdź na obywatel.gov.pl i wybierz "zamelduj się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące". Klikając "zamelduj się" zostaniesz przeniesiony na stronę profilu zaufanego. Wybierz preferowany sposób logowania i wpisz wymagane dane. Przed Tobą kilka prostych kroków.

Pierwszy - to wskazanie rodzaju meldunku (stały lub czasowy) i osoby, którą chcesz zameldować (siebie, dziecko lub osobę pozostająca pod opieką, a jeśli masz pełnomocnictwo także inną osobę).

Drugi krok to przesłanie wymaganych załączników, potwierdzających prawo do lokalu lub jego wynajmu. Na koniec wystarczy potwierdzić wysłanie wniosku podpisując go profilem zaufanym. Kod autoryzacyjny przyjdzie na wskazany w profilu numer telefonu.

Ile to kosztuje? Nic - zameldowanie lub wymeldowanie jest bezpłatne. Zapłacimy dopiero za ewentualne wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy (17 zł). Zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały dostaniemy za darmo.

Dzięki profilowi zaufanemu załatwisz online znacznie więcej urzędowych spraw. To sposób na potwierdzenie tożsamości w Internecie. W bezpieczny sposób wyślesz wniosek o e-dowód, zarejestrujesz narodziny dziecka, uzyskasz odpis aktu stanu cywilnego lub wpiszesz się do rejestru wyborców.

Sprawdź, co jeszcze możesz zrobić wykorzystując do tego profil zaufany na stronie www.obywatel.gov.pl.

Jeśli masz polskie obywatelstwo:

Zamelduj się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,

Wymelduj się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,

Zgłoś wyjazd za granicę/zgłoś powrót z wyjazdu z zagranicy.

Jeśli jesteś cudzoziemcem:

Zamelduj się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,

Wymelduj się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,

Zgłoś wyjazd / powrót z zagranicy

Zdjęcie / INTERIA.PL

wj