1,5 mln Polaków musi w tym roku wymienić dowód osobisty. Jeśli jesteś w tej grupie - wniosek o nowy dokument złóż online.

Zdjęcie Dowód do wymiany? Złóż wniosek online /Piotr Kamionka /Reporter

Wyrobienie dowodu osobistego jest bezpłatne. Wniosek możemy złożyć online. Każdy, kto chociaż raz uzupełniał formularz w internecie, np. zakładając profil zaufany, wie, że nie jest to trudne. Całość zajmuje kilka minut. Jak to zrobić?

Reklama

Wchodzimy na stronę obywatel.gov.pl i odnajdujemy zakładkę "uzyskaj dowód osobisty" (np. wpisując w polu "szukaj" słowa kluczowe), wybieramy "przez internet", naciskamy "złóż wniosek" i logujemy się do profilu zaufanego. Niezbędna będzie autoryzacja. Na - wskazany podczas zakładania profilu zaufanego - numer telefonu przyjdzie kod od "PZePUAP" (warto sprawdzić źródło i godzinę otrzymania, które powinny być zbieżne z danymi w okienku autoryzacyjnym). Potwierdzamy kod i zostajemy przeniesieni na stronę z wnioskiem.

Przed nami dwa kroki. Najpierw wskazujemy powód, dlaczego wnioskujemy o dowód osobisty, a w drugiej kolejności urząd, w którym chcemy odebrać dokument. Wpisując słowa kluczowe, system pomoże znaleźć ten urząd, który chcemy.

Ważne, by zaznaczyć okienko, że chcemy, aby dowód miał certyfikat podpisu osobistego.

Kolejny krok to załączenie zdjęcia. Z prawej strony wniosku wypisano wymogi, które powinno spełniać zdjęcie. Nie może być starsze niż pół roku. Nie staraj się przechytrzyć systemu. Jeżeli zdjęcie nie będzie prawidłowe - urzędnik go nie zatwierdzi. Twój wniosek zostanie zawieszony w systemie do czasu, gdy dostarczysz zdjęcie spełniające warunki.

Jeśli prawidłowo zamieścimy zdjęcie - klikamy dalej. Zostaniemy poproszeni o weryfikację danych. W przypadku wykrycia błędu niezbędna będzie ich korekta. To jednak mało prawdopodobna sytuacja, gdyż dane zaciągane są automatycznie z Systemu Rejestrów Państwowych na podstawie numeru PESEL z twojego profilu zaufanego.

Jeśli wszystko się zgadza, naciskamy "złóż wniosek o dowód". Wracamy na stronę profilu zaufanego. Naciskamy (na górze strony) "podpisz profilem zaufanym" i ponownie - "autoryzuj i podpisz dokument". Wpisujemy kod otrzymany na telefon. To tyle. Potwierdzenie będzie dostępne na twojej skrzynce ePUAP.

Teraz zostaje nam już tylko odebrać dokument, gdy będzie gotowy. Jak się o tym dowiedzieć? Można to sprawdzić na stronie obywatel.gov.pl.

Wszyscy, którzy wniosek o dowód osobisty złożyli 4 marca i później odbierają e-dowód, czyli dokument z warstwą elektroniczną, na której zapisane są nasze "cyfrowe" dane osobowe. Aby ją uaktywnić przy odbiorze musisz nadać dwa kody PIN. Są potrzebne do tego, by za pomocą e-dowodu móc się uwierzytelniać i podpisać. Czterocyfrowy PIN pozwoli na zalogowanie się do e-usług. Sześciocyfrowy - do podpisania dokumentu. Jeśli nie chcesz od razu aktywować tej możliwości, nie musisz - to tylko opcja. W przyszłości możesz nadać kody PIN w dowolnym momencie i w dowolnym urzędzie.

Złóż wniosek o e-dowód.

E-dowód, czyli co?

E-dowód, jak przywykliśmy już mówić i pisać o dowodzie z warstwą elektroniczną, posiada bezstykowy chip, na którym zapisywane są informacje pozwalające na identyfikację posiadacza dokumentu. I to właśnie ten element odróżnia e-dowód od dotychczasowych dowodów osobistych. Dzięki warstwie elektronicznej właściciel e-dowodu może komunikować się elektronicznie z administracją publiczną. Może m.in. zalogować się do systemu ePUAP, elektroniczne podpisywać dokumenty oraz korzystać z automatycznych bramek granicznych na lotniskach.

Wystarczy, że przyłożymy dokument do czytnika. Informacje zapisane w warstwie elektronicznej pozwalają na jednoznaczną identyfikację osoby. Zmiana wydaje się niewielka, ale każdy z nas odczuje oszczędność w czasie. Głównie w szybkości spraw, które będziemy w stanie zrealizować, np. w urzędzie.

Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji - w przyszłości - okazji, w których będziemy mogli skorzystać z e-dowodu, będzie coraz więcej. Jego kolejne funkcjonalności będą pojawiać się stopniowo. Z czasem powinno to przełożyć się na szybszy i bezpieczniejszy kontakt obywatela nie tylko z urzędami, ale i innymi instytucjami (np. bankami), służbą zdrowia i w efekcie wyeliminować konieczność skanowania dowodu, np. przy podpisywaniu umów z operatorami telefonii komórkowej. Dzięki warstwie elektronicznej właściciel dowodu będzie mógł potwierdzić swoją tożsamość, przykładając dowód do czytnika. Dane do odpowiednich dokumentów zostaną od razu uzupełnione, co ograniczy prawdopodobieństwo błędu i przede wszystkim przyśpieszy cały proces. A my będziemy oszczędzać czas i zamiast tkwić "bez końca" przy okienku, czekając na swoją kolej - wszystko zrealizujemy zdecydowanie szybciej.

Podpis w dowodzie

E-dowód pozwala na podpisywanie dokumentów. Ważne, abyś składając wniosek o nowy dowód zaznaczył, że chcesz aby certyfikat podpisu osobistego znalazł się w twoim e-dowodzie. Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny. Prawdziwość twoich danych potwierdza certyfikat podpisu osobistego. Co zawiera? Twoje imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL. Podpis osobisty jest równoznaczny z podpisem własnoręcznym w kontaktach z administracją. Możesz go wykorzystywać również w kontakcie z innymi podmiotami czy firmami. Warunek? W tym przypadku obie strony muszą wyrazić na to zgodę. Za wgranie takiego podpisu nic nie płacisz.

Jeśli masz komercyjny, płatny podpis kwalifikowany (u dowolnego dostawcy certyfikatów) - również możesz wgrać go u dostawcy na swój e-dowód. Dzięki temu ograniczysz liczbę kart noszonych w portfelu.

Jeśli Twój dowód jest nadal ważny - nie musisz, choć możesz, wymienić swój dokument. Wystarczy, że jako powód wskażesz chęć posiadania ID z warstwą elektroniczną. Nic za to nie zapłacisz.

wb