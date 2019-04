Po narodzinach dziecka – od momentu wystawienia karty urodzenia – masz 21 dni na jego rejestrację. Czasu jest sporo, ale będziesz go miał jeszcze więcej, jeśli zamiast wyprawy do Urzędu Stanu Cywilnego, cały proces przejdziesz online. Całość zajmuje kilka minut i jest bezpłatna.

Dotychczas z uruchomionej przez Ministerstwo Cyfryzacji usługi online skorzystało ponad 30 tys. osób. Co jest potrzebne, aby zarejestrować nowo narodzone dziecko przez internet? To proste: profil zaufany i dowód osobisty.

Pierwsza i najważniejsza sprawa to posiadanie profilu zaufanego, co pozwoli na potwierdzenie twojej tożsamości w internecie. Wystarczy, że jedno z rodziców ma założony taki profil.

A jeśli jeszcze nie macie profilu zaufanego? Rejestracja - czy to przez bankowość internetową (obecnie 10 banków daje taką możliwość), czy wysyłając wniosek online (w tym przypadku niezbędne będzie dodatkowe potwierdzenie w stacjonarnym punkcie, który wybierasz podczas rejestracji) - są na tyle proste, że nawet osoby, które dotychczas nie wypełniały tego typu wniosków, nie powinny mieć z nim większego problemu (przeczytaj więcej: Jak założyć profil zaufany? ).

Posiadając już aktywny profil zaufany, można przystąpić do rejestracji dziecka. Na początek wchodzimy na stronę obywatel.gov.pl . Warto zapoznać się z jej konstrukcją. To nasze okno na świat administracji i pierwszy krok, by szereg spraw urzędowych wypełnić z domu. Są one pogrupowane w główne bloki tematyczne, po przejściu do których zobaczymy całą listę usług, które możemy zrealizować z poziomu strony, właśnie dzięki profilowi zaufanemu. Jeśli mamy problem, by znaleźć konkretną usługę, nad kategoriami jest przestrzeń "szukaj", w której wpisujemy słowa kluczowe. System podpowie nam usługę, która do nich pasuje.

Chcąc zarejestrować dziecko przez stronę obywatel.gov.pl, wystarczy wejść w blok: dzieci, by na pierwszym miejscu od razu dostrzec link "zgłoś rejestrację dziecka". Możemy też wpisać w polu "szukaj" słowa, tj. dziecko, narodziny, rejestracja, urodziny...

Klikamy w link "zgłoś...". Z dwóch opcji: "przez internet" i "w urzędzie" interesuje nas ta pierwsza. Klikamy w link i następnie w duży niebieski prostokąt: "zgłoś urodzenie dziecka". Od niedawna tożsamość możesz potwierdzić tak przez profil zaufany, jak i e-dowód. Naciskamy profil zaufany (dla e-dowodu niezbędny jest czytnik; jak skorzystać z tego rodzaju potwierdzania tożsamości napiszemy w kolejnych artykułach z serii). Zostaniesz przeniesiony na stronę logowania profilu zaufanego. Wpisz dane, pamiętając, żeby logować się przez odpowiedni bank, jeśli to właśnie w ten sposób potwierdzałeś wcześniej swoją tożsamość. W przeciwnym przypadku wpisz login lub adres e-mail i hasło.

Przed tobą teraz pięć kroków. Pierwszy: potwierdzasz, że jesteś ojcem lub matką dziecka (nie możesz zaznaczyć, że jesteś matką, logując się przez profil zaufany ojca, i na odwrót). Przechodzimy dalej. System sam zaciąga dane osobowe ojca/matki. Sprawdź, czy wszystko się zgadza. Zaznacz prawidłową odpowiedź, która odpowiada twojej sytuacji: jesteś w związku małżeńskim, nastąpiło uznanie ojcostwa, dziecko urodziło się przed upływem 300 dni przed dniem ustania lub unieważnienia małżeństwa. System na bieżąco podpowiada, co oznaczają różne kwestie. Pomoc znajdziesz z prawej strony wniosku.

Teraz uzupełniasz dane matki/ojca i informacje z aktu małżeństwa (miejsce sporządzenia aktu - obowiązkowo, oznaczenie aktu - opcjonalnie).

Punkt trzeci dotyczy już bezpośrednio dziecka. Podajemy takie dane, jak imiona, datę urodzenia, nazwisko i miejsce urodzenia dziecka (placówkę medyczną, jeśli to w szpitalu przyszło na świat). W oparciu o te dane należy określić USC do rejestracji. System ponownie podpowie prawidłowe odpowiedzi. Krok czwarty to wybór miejsca zameldowania i ważne informacje kontaktowe, w sytuacji, gdyby potrzebne były dodatkowe informacje. Natomiast sposób dostarczenia dokumentów to do wyboru: skrzynka ePUAP, poczta tradycyjna lub odbiór osobisty.

Punkt piąty to podgląd wniosku, czyli wszystkie informacje, które wprowadziłeś we wcześniejszych krokach. Dobrze je przejrzeć i ewentualne błędy, w tym literówki, skorygować, cofając się do odpowiedniego wcześniejszego kroku.

Naciskając przycisk: "podpisz i wyślij" ponownie trafimy na stronę profilu zaufanego. Musimy podpisać wniosek. O to właśnie chodzi w rejestracji online, że nie tylko informacje przekazujemy drogą elektroniczną, ale również podpisujemy dokumenty, tak, by nie chodzić do USC i własnoręcznie składać podpis. Naciskamy "podpisz profilem zaufanym". SMS-em dostajemy kod autoryzacyjny, który przepisujemy. Po naciśnięciu "autoryzuj i podpisz dokument" wniosek zostanie złożony, a nam zostaje tylko czekać na potwierdzenie i dokumenty rejestracyjne w wersji elektronicznej lub papierowej, w zależności od naszych preferencji. Wraz z nimi PESEL dziecka i zaświadczenie o zameldowaniu.

Czy warto? To nie tylko szybki sposób na rejestrację, ale również bezpieczny. Mało tego, posiadając profil zaufany, możesz załatwić wiele innych spraw urzędowych przez internet, a nie tylko rejestrację narodzin dziecka.

