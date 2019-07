E-państwo, e-usługi i e-kontakt. Jak cyfryzacja usprawnia codzienne życie?

Nie masz czasu na wizytę w urzędzie? Profil zaufany otwiera go dla ciebie, kiedy tylko tego sobie życzysz – 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

Zdjęcie Jak cyfryzacja usprawnia codzienne życie? /TOMASZ CZACHOROWSKI/POLSKA PRESS /East News

Sprawy urzędowe, które jeszcze nie tak dawno pochłaniały sporo czasu, a czasem wymagały podróży do najbliższego miasta lub konieczność wzięcia wolnego, teraz można załatwiać z dowolnego miejsca, o dowolnej porze. Przez internet.

Reklama

Profil zaufany - on naprawdę się przydaje. Rodzicom, przedsiębiorcom, pacjentom, młodym i starszym. Przy śniadaniu, w drodze do pracy, podczas przerwy lub wieczorem, gdy reszta rodziny już śpi. Przez komputer lub telefon, z dowolnego miejsca i o każdej porze - wykorzystując profil zaufany załatwisz setki spraw online.

Urząd online

- Stale pracujemy nad tym, by przybywało spraw, których załatwienie nie będzie wymagało wizyty w urzędzie. Już teraz niemal cała komunikacja na linii przedsiębiorca-administracja może odbywać się bez spotkania z urzędnikiem - mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. - By ułatwić wszystkim obywatelom załatwianie innych spraw - oferujemy np. pismo ogólne - dodaje szef Ministerstwa Cyfryzacji.

Pismo ogólne możesz wysyłać przez internet m.in. do ministerstw, urzędów gminy, urzędów centralnych, urzędów skarbowych, szkół publicznych czy publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Korzystając z niego możesz zadać pytanie, napisać wyjaśnienie, złożyć zażalenie, podanie lub wniosek. Wystarczy, że uzupełnisz formularz i wyślesz go na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu. Po chwili dostaniesz elektroniczne urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP) pisma.

WAŻNE: to potwierdzenie jest tak samo ważne jak potwierdzenie odbioru listu poleconego, który wysyłasz pocztą tradycyjną.

Inna możliwość - skorzystanie z konkretnych e-usług. Prostych, intuicyjnych i coraz popularniejszych. Ich lista stale się powiększa.

Nawet jeśli dzisiaj online wysyłasz tylko PIT do Urzędu Skarbowego, niewykluczone, że dzięki profilowi zaufanemu odkryjesz szereg usług, które wkrótce będą ci potrzebne i będziesz mógł je załatwić przez internet. Sprawdź datę ważności dowodu osobistego. Możliwe, że już pora wymienić go na nowy. Wniosek złożysz online na stronie www.obywatel.gov.pl (Przeczytaj, jak złożyć wniosek o e-dowód online?). A może planujesz zmianę stanu cywilnego? Jeśli to już czas na ten krok, dzięki profilowi zaufanemu uzyskasz odpis aktu urodzenia.

- Nie sposób opisać wszystkie usługi, które są już dostępne przez profil zaufany. Te najpopularniejsze to m.in. możliwość złożenia online wniosku o dowód osobisty, zgłoszenia narodzin dziecka, możliwość sprawdzenia liczby punktów karnych bez konieczności wizyty na komisariacie - mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. - To zdecydowanie nie wszystko. Dzięki profilowi zaufanemu możemy zameldować się w nowym miejscu pobytu, złożyć wniosek o 500+, a wchodząc na Platformę Usług Elektronicznych ZUS sprawdzić, czy pracodawca na pewno zgłosił nas do ubezpieczenia. Gdy zalogujemy się do Internetowego Konta Pacjenta - znajdziemy tam historię swojego leczenia - dodaje szef MC.

Trzy elementy

Aby móc załatwiać sprawy urzędowe w internecie potrzebujemy trzech elementów. Po pierwsze - musimy móc się zidentyfikować. To stosunkowo łatwe. Po drugie - musimy się uwierzytelnić, a więc potwierdzić, że my to rzeczywiście my. I wreszcie - musimy się podpisać.

Profil Zaufany umożliwia realizację tego całego procesu w kilka minut. Pozwala na załatwianie wszystkich spraw z miejsca, w którym akurat się znajdujemy, o dowolnej porze.

Jeśli chcesz obejrzeć film w domu - wypożyczasz go online lub korzystasz z jednego z popularnych serwisów. Słuchasz muzyki, płacisz rachunki, kupujesz na zagranicznych serwisach aukcyjnych, rezerwujesz hotele i bilety na samolot lub do kina czy teatru - przez telefon lub komputer. Bo tak jest szybciej i wygodniej. Dlaczego nie zrobić tego samego kontaktując się z urzędem... Tym bardziej, że to nie tylko szybsze niż tradycyjna wyprawa do "okienka", ale oszczędność czasu i pieniędzy. A jeśli nie lubisz chodzić po urzędach (kto lubi?) - profil zaufany i załatwienie sprawy online - to jedyny sposób, by te wyprawy ograniczyć do minimum. Tak zrobiło już ponad 3,7 mln Polaków.

Jak założyć profil zaufany - szybko i za darmo? Na stronie www.pz.gov.pl.

JK