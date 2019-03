Jeden profil, by załatwić wiele spraw

​Ponad 3 mln Polaków nie mogą się mylić. Jeśli tak spora grupa zdecydowała się założyć profil zaufany i korzystać z niego na co dzień, to znak, że to nie tylko działa, ale daje realne korzyści: oszczędność czasu i pieniędzy. Być może ty też zastanawiałeś się, czym jest profil zaufany?

Korzystasz z internetu? Na pewno. W końcu kto tego nie robi. Na pewno spotkałeś się z opinią, że w sieci możesz być anonimowy. To trudne. I chociaż są sposoby, by dane, które wysyłamy w świat - ograniczyć, to są też sytuacje, gdy niezbędne jest, by to, co robię online, było odebrane jako moje świadome działanie. W skrócie: aby internetowe "ja" miało taką sama moc jak "ja" w rzeczywistości: w urzędzie, w sklepie czy pracy. To właśnie daje profil zaufany. Dzięki niemu możemy potwierdzić swoją tożsamość w internecie. Bez wysyłania skanów dowodu osobistego czy paszportu, czego lepiej nie robić.

Profil zaufany to moja tożsamość w sieci. Zabezpieczona, by nikt nie mógł się pod nią podszyć. Wiarygodna, by to, co robię dzięki usługom online, miało moc sprawczą i pozwalało na załatwienie sprawy. Do tego daje mi możliwość podpisywania dokumentów tak, abym nie tylko mógł złożyć wniosek, podanie lub pismo, ale również je podpisać. Nie dziwi zatem, że - jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji - już ponad 3 mln Polaków zdecydowało się założyć profil zaufany i skrócić drogę do urzędu.

Profil zaufany może założyć każdy, kto ma numer PESEL. Za darmo. W dowolnym momencie. Jak? To proste. Wystarczy wejść na stronę pz.gov.pl , nacisnąć "zarejestruj się" (w górnym prawym rogu strony). Dane, które wpiszesz, muszą się zgadzać z tymi, które masz w dowodzenie osobistym. Pamiętaj, żeby zapamiętać hasło i login. Będziesz później przy ich pomocy logować się do systemu. Rejestracja tym sposobem wymaga od ciebie potwierdzenia, że "ty to naprawdę ty". Masz na to 14 dni. W tym celu musisz udać się do jednego z wielu punktów potwierdzających, który sam wybierasz (na stronie pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList możemy sprawdzić, gdzie jest najbliższy punkt, np. naszego miejsca zamieszkania lub wybrać taki, który będzie dla nas dogodnie ulokowany, np. wzdłuż trasy do pracy).

Jest jednak szybszy sposób, by założyć profil zaufany. W tym celu możesz wybrać zewnętrznego dostawcę tożsamości, czyli instytucję, która jest w stanie potwierdzić, że - ponownie - "ty to ty". Obecnie 10 banków daje taką możliwość. Jak to działa? Zakładając konto, bank zweryfikował twoje dane. Teraz, aby nie przechodzić ponownie tego samego procesu, możesz z tego faktu skorzystać i w kilku krokach założyć profil zaufany.

Proces rejestracji jest szybki i prosty. Pytanie: Czy warto? Nie będzie zbyt dużą przesadą, jeśli powiemy już dzisiaj, że dzięki profilowi zaufanemu mamy dostęp do kilkuset usług online. To z jednej strony te zgrupowane na stronie obywatel.gov.pl, z drugiej na biznes.gov.pl. Ponadto na stronie podatki.gov.pl załatwisz sprawy podatkowe, w tym m.in. rozliczysz roczny PIT, a na portalu CEIDG otworzysz i będziesz zarządzać swoją działalnością gospodarczą. Nie lubisz kolejek? Profil zaufany to rozwiązanie dla ciebie. Nie tylko w takich punktach, jak urzędy skarbowe czy gminne. Również u lekarza. Dzięki profilowi zaufanemu zalogujesz się do Internetowego Konta Pacjenta: odbierzesz e-receptę, sprawdzisz i pobierzesz e-skierowanie, będziesz miał dostęp do historii leczenia.

Mało? Na PUE ZUS załatwisz sprawy związane z ubezpieczeniem społecznym, sprawdzisz dotychczasowe składki, wyliczysz przyszłą emeryturę lub nawiążesz zdalny kontakt z zakładem w sytuacjach wymagających interwencji lub informacji. Możliwości jest wiele, a będzie tylko więcej, bowiem usług z czasem przybędzie.

Pomyśl sobie, że to tylko kilka minut. Tyle wystarczy, by założyć profil zaufany przez internet.

1. Wejdź na stronę pz.gov.pl .

2. Naciśnij przycisk "online" na dole strony.

3. Zostaniesz przeniesiony na stronę, na której umieszczono logotypy dziesięciu banków, dających obecnie możliwość założenia profilu zaufanego.

4. Wybierz ten, w którym masz konto.

5. Ponownie zostaniesz przeniesiony na stronę, tym razem banku.

6. Zaloguj się do swojej bankowości internetowej (wpisując login i hasło).

7. Wypełnij wniosek (sprawdzając dane, które zostały uzupełnione automatycznie).

8. Potwierdź złożenie wniosku.

To tyle. Profil zaufany jest ważny przez trzy lata, ale po tym okresie możesz go przedłużyć.

