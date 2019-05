Masz szczęście w miłości i chcesz mieć to na piśmie? A może za chwilę zmieniasz panieński/kawalerski stan i do dopełnienia niezbędnych formalności potrzebujesz odpisu swojego aktu urodzenia? Mamy dobrą wiadomość – przed tobą jedna wizyta w urzędzie mniej.

Urodziłeś się kilkaset kilometrów od miejsca, w którym aktualnie mieszkasz i ostatnią rzeczą, o której marzysz, jest kilkugodzinna podroż po jeden dokument? Spokojnie, nigdzie nie musisz jechać. Co najwyżej - przejść się do pokoju czy kuchni po komputer lub telefon... i wejść na www.obywatel.gov.pl.

Załatwiaj od ręki

- Nasz cel to sytuacja, w której Polacy niemal wszystkie sprawy urzędowe będą mogli załatwiać przez internet. Z roku na rok jest coraz lepiej - przybywa e-usług, a te które istnieją stają się jeszcze bardziej intuicyjne i prostsze w obsłudze - mówi Interii minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Wniosek online o odpis aktu stanu cywilnego to usługa połączona z szybkim i bezpiecznym systemem płatności. W sumie, do dziś z tej możliwości skorzystało ponad 45 tys. Polaków - dodaje szef Ministerstwa Cyfryzacji.

Usługa jest "odmiejscowiona". Co to znaczy? To, że nieważne, gdzie przyszliście na świat, czy gdzie braliście ślub - swój wniosek możecie wysłać do dowolnego urzędu stanu cywilnego. Tam, gdzie wam wygodnie.

Najpierw profil, później odpis

No dobrze - zaczynajmy. Pierwsze i najważniejsze pytanie - czy masz profil zaufany? Jeśli tak - świetnie. Jeśli nie - sprawdź, jak to załatwić za darmo i w kilka minut.

Po co ci w ogóle profil zaufany? Po to, aby każda czynność urzędowa, którą wykonujesz w sieci, była wiarygodna. Inaczej: aby druga strona miała pewność, że to na pewno ty wysłałaś/ wysłałeś uzupełniony formularz, podpisałaś/podpisałeś deklarację podatkową lub zawnioskowaliście o odpis aktu stanu cywilnego. To sposób na potwierdzenie, że "ja to ja". Tak jakbyśmy pokazywali dowód osobisty, tylko że w sieci.

Profil zaufany gotowy. Czas na kolejny krok. Wejdź na portal gov.pl i wybierz sekcję "Obywatel" (lub od razu wejdź na stronę www.obywatel.gov.pl). Jeśli bardzo ci się spieszy - w polu szukaj wpisz jedno ze słów kluczowych np. "odpis" lub "akt". System domyśli się jakiej usługi szukasz i ją podpowie - uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu). Przed tobą trzy możliwości, by złożyć wymagany wniosek: przez internet, w urzędzie lub listownie. Wybierasz pierwszą opcję i naciskasz niebieski prostokąt "złóż wniosek". Logujesz się przez profil zaufany (jeśli masz e-dowód z aktywną warstwą elektroniczną i czytnik NFC - możesz zalogować się również przy jego pomocy).

Wniosek - to tylko sześć prostych kroków.

Krok 1 - wybierasz jaki akt cię interesuje (urodzenia, małżeństwa czy zgonu). Dalej - określasz jego rodzaj (skrócony, skrócony wielojęzyczny, zupełny). W czym różnica? Skrócony - to aktualna treść aktu, tj. tylko najświeższe informacje. Zupełny - to dla odmiany - aktualna treść w chwili jego sporządzania, jak i późniejsze zmiany. A jeśli potrzebujesz odpisu dla spraw urzędowych za granicą - wybierasz skrócony wielojęzyczny.

Czas na kolejne pola: zaznacz, czy wniosek składasz w swoim imieniu czy jako pełnomocnik. Idziemy dalej. Jeśli zaznaczyłeś, że to odpis dotyczący Ciebie, pola w drugim kroku będą automatycznie uzupełnione. Chociaż nie wszystkie. Na samej górze należy wybrać urząd, do którego chcesz wysłać wniosek. Na dole możesz podać - o ile masz takie informacje - nazwę urzędu, który sporządził akt, a także jego numer. To przyśpieszy dodatkowo proces przygotowania odpisu. Jeśli nie posiadasz takiej wiedzy - przejdź dalej, a pola pozostaw puste.

Wszystko online

Ostatni krok to uregulowanie płatności. Kwota zależeć będzie od liczby i rodzajów odpisów, które zostały wskazane w formularzu. Ceny są różne: 22 zł - za odpis skrócony aktu stanu cywilnego, także za odpis wielojęzyczny; 33 zł - za odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

Za wszystko możesz zapłacić za pomocą bankowości internetowej. Po wybraniu nazwy banku, nastąpi przekierowanie do jego strony logowania. Przy płatności online prowizja za realizację usług udostępnionych na ePUAP wynosi 0,59 zł.

Osoby, które nie mają konta internetowego, mogą zapłacić tradycyjnym przelewem. Jeśli jesteś w takiej sytuacji - skan dowodu zapłaty dołącz jako załącznik.

Odpis aktu możesz też dostać bezpłatnie. Nie zapłacisz za odpis, jeśli potrzebujesz go np. w sprawie:

uzyskania dowodu osobistego lub paszportu,

świadczenia socjalnego, pomocy społecznej,

ZUS,

alimentów,

przyznania opieki, kurateli, adopcji,

zatrudnienia, wynagrodzenia za pracę.



Wszystkie przypadki, w których nie zapłacisz za wydanie odpisu, określa ustawa o opłacie skarbowej.

Odpis aktu możemy odebrać osobiście, listownie lub elektronicznie - na skrzynkę ePUAP. Przechodząc dalej, wyświetli ci się uzupełniony wniosek. Warto sprawdzić zawarte w nim dane i jeśli wszystko się zgadza - podpisać. W tym celu wykorzystaj ponownie profil zaufany. Jeśli nie masz profilu zaufanego - nadrób zaległości załóż go w kilka minut.

Dzięki profilowi zaufanemu niemal każdą sprawę urzędową możesz załatwić bez wychodzenia z domu. To on sprawia, że wszystkie urzędy są dla ciebie otwarte 24/7, także w weekendy i święta. Na stronie www.obywatel.gov.pl znajdziesz nie tylko wszystkie niezbędne informacje, ale i wszystkie e-usługi, z których możesz korzystać.

Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego.

